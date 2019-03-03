Son Dakika Haberleri: Satso'dan Tarihi Çark ve Su Terazisiyle İlgili Talep

Satso'dan Tarihi Çark ve Su Terazisiyle İlgili Talep

1 saat önce

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, tarihi çark ve su terazisinin Millet Bahçesi Projesi'nde yer almasını istedi.

Satso'dan Tarihi Çark ve Su Terazisiyle İlgili Talep, System.String[]
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, tarihi çark ve su terazisinin Millet Bahçesi Projesi'nde yer almasını istedi.

Altuğ, yazılı açıklamasında, Meclis Üyesi Adnan Borazancıoğlu'nun, 1700'lü yıllardan kalma su terazisinin restorasyonu ve çarkın asıl yerine taşınması için araştırma talep ettiğini belirtti.

Su terazisi ve tarihi çarkın, Millet Bahçesi içinde restore edilerek şehre kazandırılması gerektiğini vurgulayan Altuğ, "Sakarya'nın doğal, kültürel zenginliklerinin değerlendirilmesinde ildeki tüm kurumların sorumlulukları var. 'Her İlde Millet Bahçesi Projesi' kapsamında 'Sakarya Millet Bahçesi ile Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi', TOKİ tarafından 6 Şubat'ta ihale edildi. İhale dokümanları incelendiğinde, alanda kalıntıları bulunan ve Adapazarı'na geçmişte içme suyu sağlayan tarihi su çarkı ve su terazisiyle ilgili olarak söz konusu projede herhangi bir tasarrufta bulunulmadığı anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Altuğ, tarihi yapının korunması için SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş'in de çalışmaları olduğunu belirterek, tarihi su çarkı ve su terazisinin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca tescil ettirilmesi gerektiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:08 Kaynak: AA

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