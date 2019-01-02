Satso'dan Ücretli Poşet Uygulaması Açıklaması
52 dakika önce
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakaryalı tüketicilerin ücretli poşet uygulamasına duyarlılık göstereceğine inandığını belirtti.
Sakarya
Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakaryalı tüketicilerin ücretli poşet uygulamasına duyarlılık göstereceğine inandığını belirtti.
Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, ücretli poşet uygulamasının başladığını anımsattı. Plastik
poşetlere uygulanacak asgari ücretin adet başına vergiler dahil 25 kuruş olacağını belirten Altuğ, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda, çevrenin korunması, kaynak verimliliğinin sağlanması ve plastik poşet kullanımının azaltılması amacıyla plastik poşetlerin ücretlendirilmesi, satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı tahsiliyle birlikte izleme, kontrol ve denetimine ilişkin hususlara ilişkin usul ve esaslar konusunda üyelerimize gerekli bilgilendirme web sayfamız üzerinden yapılmaktadır. Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetlerin satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilmesi hususunda halkımız ve üyelerimiz www.satso.org.tr adresinden detaylı bilgileri alabilirler."
Altuğ, 60'dan fazla ülkede uygulanan ücretli poşet uygulaması konusunda üyelerin ve Sakaryalıların duyarlılık göstereceğine inandıklarını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:04 Kaynak: AA
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