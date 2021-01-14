SATSO'dan uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet desteği - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) Sakarya'da ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderilen 55 tablet bilgisayar, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen imza töreninde konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Gün, eğitime verilen desteğin gelecek için önemli olduğunu vurguladı.

Salgın döneminin sağlık ve ekonomide olduğu kadar eğitimde de kendini gösterdiğine dikkati çeken Gün, "Bu süreçten en olumsuz etkilenenlerin başında da öğrencilerimiz gelmektedir. Milli Eğitim Bakanlığımız ve il müdürlüklerimiz eğitimin devamlılığını sağlamak adına çalışmaya devam ediyorlar. İş dünyası olarak bizler de bu süreçte eğitimin durmaması için destek olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gün, TOBB öncülüğünde 81 ildeki 365 oda ve borsanın da iş birliğiyle başlatılan tablet bağışı kapsamında destek vermekten memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kampanya öncesinde valiliğimiz iş birliğinde ihtiyaç sahibi çocuklarımıza 500 adetlik bir yardım gerçekleştirmiştik. Salgın gibi zor süreçlerde bile eğitimin aksamadan devam edebilmesi, ülkemizin ve dünyanın gelecek seyrini değiştirmede kilit rol oynuyor. Eğitim bizler için çok önemli ve bu süreçlerde 'biz' olma duygusuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da salgın sürecinin eğitimde ve öğrenciler üzerinde hasar bırakmaması için yoğun çaba sarf ettiklerini vurguladı.

İmkanı olmayan öğrencilere yeni olanaklar yaratılması gerektiğini belirten Durmuş, "Bu gibi durumlarda iş dünyamızın destekleriyle çocuklarımız uzaktan da olsa eğitime verimli şekilde katılma imkanı buluyorlar. Eğitime verilen her destek, bu ülkenin yarınlarının inşa edilmesine de destek vermektir. Bu düşünceli ve bir o kadar da önemli destek için TOBB başta olmak üzere SATSO'ya teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından 55 tablet, öğrencilere verilmek üzere Durmuş'a teslim edildi.