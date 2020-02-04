SATSO'dan vatandaşlara sigorta poliçesi uyarısı - Son Dakika
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SATSO'dan vatandaşlara sigorta poliçesi uyarısı

7 saat önce

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) 16. Meslek Komitesi, sigorta poliçelerinin sigorta acenteleri dışında yaptırılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

SATSO'dan vatandaşlara sigorta poliçesi uyarısı, System.String[]

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) 16. Meslek Komitesi, sigorta poliçelerinin sigorta acenteleri dışında yaptırılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, çoğunluğunu sigortacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerinin oluşturduğu 16. Meslek Komitesi adına açıklama yapan meclis üyesi Oktay Topçu, bankaların artık bankacılık değil sigortacılık yapar hale geldiğine dikkati çekti.

Günümüzde uzmanlık alanı olmayan sektörlere ait hizmet veren firmaların çoğaldığını öne süren Topçu, "Yakın zamanda 9. Meslek Komitesi'nin başlattığı 'Herkes Kendi İşini Yapsın' çalışmasına SATSO 16. Meslek Komitesi olarak bizler de destek veriyoruz. Bu sıkıntının sadece beyaz eşya perakende sektöründe değil, ülkemizdeki çoğu sektörde yaşandığını görüyoruz. Sigortacılık ve finans sektörünün kentteki temsilcileri olarak bizler, bankaların müşterilerine zorla sigorta yaptırmasına, tüketicinin sigorta şirketleri seçimine kısıt koymasına tepki gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Topçu, vatandaşlara yönelik bu uygulamanın yıllardan beri tüketici şikayetlerine konu olduğunu, tüketicinin başka sigorta acentesinden yaptırdığı sigortasının bankalar tarafından çoğu zaman kabul edilmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bankalardan kredi çeken bir tüketiciye kanuna aykırı olmasına rağmen hayat sigortası dahil kredi çeşidine göre kasko, trafik, konut, deprem ve bireysel emeklilik gibi ürünler de verilmeye çalışılıyor. Devam eden bu uygulama, işin gerçek uzmanı olan sigorta acentelerine ve sektörümüze zarar veriyor. Uzun zamandır kanun ve yönetmeliklere aykırı faaliyet gösteren bankalara yapılan incelemede iki büyük bankadan biri 94,7 milyon, diğeri ise 187,1 milyon lira ceza almışlardır. Bu konularda büyük cezalarla karşı karşıya kalmasına rağmen hala kanunlara aykırı hareket etmeye devam eden bankalar var. Hazinenin şikayetler çerçevesinde incelemesi devam etmektedir. Tüm bu cezalara rağmen köklü çözüm bulunamadığı da bir gerçek. Tüketicilerin bilmesi gereken kredi almak için gittikleri hiçbir finansal kurum sigortanın kendilerinden yapılmasına zorlayamaz. Tüketici istediği yerden sigortasını yaptırabilir. Bunun için acentelerimiz her zaman tüketicilerin yanında olacaktır."

Son dönemde asıl işi sigortacılık olmayan fatura tahsilat merkezi, muayene istasyonu, bakkal ve market gibi işletmelerin sigortacılık yapmaya çalıştığına dikkati çeken Topçu, "Bu konuda SAİK ve hazine nezdinde çalışmalar yapılmış, bazı usulsüz aracılara uyarılar verilmiştir. Denetimler artarak devam etmektedir. Tüketiciler unutmasın ki sigorta uzmanlık gerektirir. Bakkaldan, marketten dolayısıyla deterjan, biber, domates satılan yerden sigorta alınmaz. Her sektörün kendi uzmanlık alanında, kendi gerektirdiği sınırları içerisinde faaliyetlerini yürütmesi ve başka sektörlere ait hizmetleri tüketicilere zorla dayatmaktan vazgeçmesi gerektiğini savunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sigorta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:38 Kaynak: AA
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