SATSO'dan yeni üyelere yönelik tanıtım toplantısı - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından bu yıl katılan yeni üyelere yönelik tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, online gerçekleşen toplantıya SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Genel Sekreter Teyfik Öztürk, yönetim kurulu üyeleri ve yeni üye firmaların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, SATSO tarihi, işleyişi, çalışmaları, projeleri, bünyesindeki meslek komitesi, komisyon ve kurulların çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Altuğ, toplantıda yaptığı konuşmada, zorlu süreçte iş yeri açarak Sakarya ve ülke ekonomisine sağladıkları değerli katkılar için iş adamlarına teşekkür etti.

Bu dönemde hep beraber omuz omuza çalışarak şehri daha güçlü ve yaşanabilir hale getirmek için çalışacaklarını vurgulayan Altuğ, "Tüm zor şartlara rağmen Sakarya, yoğun yatırımların yapıldığı bölgedir. Önemli ve tercih edilen sanayi kenti olmanın yanı sıra kuruluşundan bu yana ticaretin önemli merkeziyiz. Verimli tarım arazileriyle tarım şehri, doğal zenginliklerimizle de turizm bölgesiyiz." ifadelerini kullandı.

SATSO Genel Sekreteri Öztürk de sunum gerçekleştirdi.

Odaya katılan yeni üyeler ise birlik mesajı vererek Altuğ ve çalışanlara teşekkür etti.