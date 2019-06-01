SATSO fotoğraf yarışması ödül töreni

Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının (SATSO) 102'nci kuruluş yılı münasebetiyle düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi.
SATSO Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Nayir, illerin tarihlerinden değer, kültür, girişimci ruh, tarım ve sanayilerinden kıymet aldığını belirtti.
İlin sahip olduğu değerlerin daha da kıymetli hale getirilmesi için bazen sanatla da birleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Nayir, "Çok güzel bir tarihi dokunuz olur, kültürel yapınız olur, doğal coğrafyanız olur bunlar bir de sanatla, resimle, fotoğrafla birleştirilirse daha farklı kıymet ifade eder, o kıymet ikiye, üçe katlanabilir. Burada da başarılmış olanları bir sanatla birleştirmek, bir fotoğraf sanatıyla iç içe getirmek Sakarya'mıza da yakışır olmuş diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.
SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da şehre ve ülkeye hizmet etmek sevdasıyla o günden bugüne çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Şu anda SATSO, Türkiye
'nin en büyük odalarındandır. Birçok ilimizde ticaret ile sanayi odaları ayrı olsa da ilimizde biz hep bir olduk, birlikte olmaya devam edeceğiz." dedi.
Şehirlerin yaşanabilir olmasının yalnızca ekonomilerinin iyi olmasıyla ölçülü olmadığını vurgulayan Altuğ, şunları kaydetti:
"Aynı zamanda şehir yaşamında kültür, sanat, spor gibi birçok parametre de var. Şehrin en büyük meslek örgütü ve en güçlü sivil toplum örgütü olarak mutlaka ekonominin haricinde bu alanlarla da ilgilenmeli, varsa sorunlara da çözüm arayışında olmamız gerektiği kanaatindeyim. Bu fotoğraf yarışması da sosyal faaliyetlerimizin bir ürünüdür. Sakarya'daki ticareti, sanayiyi, üretimi bir şekilde görselleştirmek ve gelecek nesillere miras bırakmak amacıyla böyle bir yarışma düzenleme gereği duyduk. Jüri üyesi olduğum bu yarışmada fotoğraf alanında ülkemizin önde gelenleriyle birlikte gerçekten en güzel fotoğrafları seçtiğimize inanıyorum. Bu fotoğrafların her biri odamızın duvarlarını sonsuza kadar süsleyecektir."
Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.
Protokol üyeleri, daha sonra SATSO fuaye alanında sergilenen fotoğrafları inceledi.
Törene Vali Nayir ve Altuğ'un yanı sıra eski Sakarya Milletvekili Mustafa İsen
, SGK
İl Müdürü Erhan Çavuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz
, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş
, SATSO Meclis Başkanı
Talip Kuriş, STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı
, Akyazı
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zafer Şinasi Bayraktar, iş adamları ve davetliler katıldı.