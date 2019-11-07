SATSO heyetinden SANTEK'e ziyaret

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve beraberindekiler 6'ncı Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nı (SANTEK) ziyaret etti.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, 6-9 Kasım'da ziyaretçilerini ağırlayan fuarın, TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ tarafından, Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) iş birliğinde, SATSO, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle düzenlendiğini belirtti.

Fuarın açılışının çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Altuğ, şunları kaydetti:

"Fuarda, otomotiv, otomotiv yan sanayi, savunma sanayi, robotik teknolojiler ve üretim endüstrisi gibi birçok alanda faaliyet gösteren 112 firma açtığı stantlarda ürünlerini ve projelerini sergiliyor. Ülkemiz ekonomisinin gelişmesi ve firmalarımızın faaliyetlerini daha da genişletmesi yönünde fuarlarımız büyük avantajlar sağlıyor. SANTEK fuarında incelediğimiz yerli teknolojilerin, Ar-Ge çalışmalarının sayesinde ülkemizin teknoloji üretiminde çok ilerlediğini görmek bizleri çok gururlandırıyor. Fuarımızda yerli teknolojilerin geliştirilmesi ve desteklenmesi yönünde ciddi adımlar atılacağını umuyoruz. Savunma sanayinde ve üretim endüstrisinde geliştirilen teknolojiler, gerçekleştirilen üretimler ülkemiz ekonomisine ve ihracatına ciddi katkılar sunacaktır. Üyelerimizin, üretimlerini tanıtarak Sakarya'yı diğer illerimizde temsil etmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Şehrimizdeki fuarımızın ekonomimize, ülkemize ve herkese hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."