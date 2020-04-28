SATSO, koronavirüs dolandırıcılarına karşı uyardı - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, koronavirüs dolandırıcılarına karşı iş dünyası temsilcileri ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Altuğ, yazılı açıklamasında, salgın sürecinin insanlar üzerinde yarattığı panik ortamını dolandırıcıların kendilerine bir fırsat olarak gördüğünü belirterek, "Bu salgın döneminde ne yazık ki dolandırıcılar da insanların endişe, korku gibi duygularını istismar etmeye devam ediyorlar. Söz konusu dolandırıcılar koronavirüs salgınını bahane göstererek bağış toplama, maske ve benzeri hijyen ürünlerini satma gibi vaatler ile vatandaşlarımızı tuzağa düşürmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Süreç değişiklik gösterse de dolandırıcıların yöntemlerinin çoğunlukla aynı olduğunun altını çizen Akgün Altuğ, vatandaşların evlerinde ve sosyal hesaplarında daha çok etkileşim içinde olmaları dolayısıyla sahte internet sitesi linklerine dikkati çekti. Altuğ, bu linklere tıklanması durumunda dolandırıcıların vatandaşların kişisel bilgilerine kolayca ulaşabildikleri uyarısında bulundu.

SATSO Başkanı Altuğ, şunları kaydetti:

"Üyelerimizden de son zamanlarda gelen şikayetlerin başında başkaları tarafından telefon ile aranarak dolandırılmaya çalışıldıkları gelmektedir. Bu gibi durumlarda karşımızdaki muhatabın resmi bir kurum ya da bankaların kendisi olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Başta kimlik numarası olmak üzere kimseyle kişisel bilgilerimizi, kredi kartı bilgilerimizi paylaşmamamız gerekiyor. Virüsten korunma tedbirlerinin yanında fırsatçılara da göz açtırmamamız gerekiyor. Bu süreçte başta üyelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını temenni ediyoruz."