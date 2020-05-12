SATSO, Kovid-19'un sektöre etkilerini değerlendirdi - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde çalışmalarını yürüten Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tarım ve hayvancılık sektörü üzerindeki etkilerini, sektörün bu süreçten sonra geleceğinin nasıl olması gerektiğini değerlendirdi.

Konuyla ilgili komisyon üyeleriyle online görüşen SATSO Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Bayrak, yaptığı açıklamada, salgın sürecinde sektörün yatırıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bayrak, salgın ile alınan tedbirler neticesinde arz talep dengesinin ciddi oranda değiştiğini ve salgını atlatmak için birçok ihtiyaçtan vazgeçilebileceğini ancak gıdanın vazgeçilemez olduğunu aktardı.

Bu sektörde üretimin daha fazla desteklenmesi gerektiğini ifade eden Bayrak, şunları kaydetti:

"Tarımın milli gelire, ekonomiye ve istihdama katkısının artması da belli başlı beklentiler arasındadır. Bu sektörün sürdürülebilirliği açısından öngörülebilir ve uygulanabilir politikaların devreye girmesi üretim hacmimiz ile miktarımızı ciddi oranda artıracaktır. Bu konunun da hasat zamanı fiyat belirleme politikasından vazgeçilerek uzun vadeli projeksiyonlarla ve sürdürülebilir fiyat politikasıyla sağlanması mümkün olacaktır. Çiftçimiz, üreticimizin değeri bu süreçte daha çok anlaşılmıştır."