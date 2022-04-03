SATSO mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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SATSO mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

03.04.2022 17:37
SATSO mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) mart ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) mart ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Talip Kuriş başkanlığında Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, şubat ayı gelir gider tablosu, kat'i mizan ve ekleri ile bütçe izleme raporu, Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Vahap Gün'ün sunumunun ardından oylanarak meclis üyelerince tasdik edildi.

27. Meslek Komitesince meclise pide azami fiyat teklifi de sunuldu.

Komitenin Meclis Üyesi Ergin Balcı, "Üretim ve sabit giderlerimizde yaşanan ciddi artışlar pide üretim maliyetlerini de ciddi oranda artırmış bulunmakta. Sektör temsilcisi işletmeci firmalarımızın dönüşleri sonrası komitemiz tarafından alınan karara istinaden 330 gram pideyi 6, 500 gram pideyi 9 ve 660 gram pideyi 12 lira olarak satış fiyatlarını meclise sunmayı uygun gördük." ifadelerini kullandı.

Söz konusu karar, meclis üyelerince oylanarak kabul edildi.

"Bazı temel ihtiyaç maddelerinde KDV'nin yüzde 8'e indirilmesi olumlu"

Oylamanın ardından konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Rusya'nın Ukrayna operasyonuyla başlayan son jeopolitik gelişmelerin, küresel büyüme ve enflasyon üzerinde yeni ve önemli risk olarak önlerinde durduğunu belirtti.

Türkiye'nin uzlaştırıcılık misyonunu en iyi şekilde yürütmeye gayret ettiğini vurgulayan Altuğ, "İnşallah bir an önce barışı sağlayacak adımlar atılır ve özellikle can kayıplarına son verilir." ifadesini kullandı.

Altuğ, bazı temel ihtiyaç maddelerinin KDV'sinin yüzde 8'e indirilmesini ekonomi açısından olumlu bulduklarını, ülkenin en önemli sektörlerinden olan tarım sektörünün ve özellikle çiftçilerin desteklenmesinin oldukça önem arz ettiğini kaydetti.

Oluşturdukları SATSO Akademi Platformu'na ilişkin bilgi de veren Altuğ, Türkiye'de 8 ilde model fabrika kurulduğunu anımsattı.

Altuğ, 7 ilde daha model fabrika kurulum çalışmalarına başlandığını belirterek, "İlimizin de bu listede yer alması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bir süredir görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Kurulan model fabrikaları inceliyoruz. Bu hafta bu konu üzerine bakan yardımcılarımız ve ilgili genel müdürle toplantılar yapacağız." bilgisini paylaştı.

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Meclis Başkanı, Erol Öztürk, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SATSO mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


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