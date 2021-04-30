SATSO Meclisi "tam kapanma" ve salgının sektörlere etkilerini değerlendirdi - Son Dakika

SATSO Meclisi "tam kapanma" ve salgının sektörlere etkilerini değerlendirdi

30.04.2021 16:39
SATSO Meclisi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararını ve salgının sektörlere etkisini değerlendirdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararını ve salgının sektörlere etkisini değerlendirdi.

Meclis Başkanı Talip Kuriş başkanlığında gerçekleştirilen nisan ayı olağan meclis toplantısına, Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, başkan yardımcıları Cem Gün ile Yüksel Avşar, yönetim kurulu üyeleri Erhan Fidan, Hüseyin Ür ve İbrahim Arabul katıldı.

Açılış konuşmasında tam kapanma süreci ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Normale dönebilmek için herkesin kısıtlamalara uymasını isteyen Kuriş, "ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin olarak politik bir söylemle yaptığı sözde 'soykırım' ifadesini büyük bir üzüntüyle karşılıyor, talihsiz bir açıklama olarak değerlendiriyor ve kesinlikle reddediyoruz. Ayrıca, tarihi gerçeklerden uzak bir nitelemeyle ülkemizi ve milletimizi hedef alan bu temelsiz ve çirkin ithamları şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Akgün Altuğ da salgının kontrol altına alınması anlamında bu tür tedbirlerinin verimli olduğunu düşündüklerini belirterek, "Ancak aşılanma sürecinin de aynı şekilde hızlandırılması gerekiyor. Tam kapanma, ticari anlamda da bir kapanmayı beraberinde getiriyor. Biliyoruz ki Türkiye'de hizmet sektörü ve tüccarlarımız pandemiden en fazla etkilenen kesimlerin başında geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonominin çarklarının her şeye rağmen dönmeye devam ettiğini anlatan Altuğ, şunları kaydetti:

"Kısa çalışma ödeneğinin 30 Haziran'a kadar uzatılması iş dünyamıza bir nebze de olsa rahatlık sağlamış oldu. İhracata baktığımızda hem ülke geneli hem de Sakarya adına memnuniyet verici rakamlarla karşılaşıyoruz. Sakarya'dan yılın ilk çeyreğinde 139 ülkeye yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Mart ayında bir önceki aya göre ihracatını yüzde 8,2 artırarak yükselişini sürdüren ilimiz, yılın ilk çeyreğinde ülke ihracatına yüzde 5,4 katkı sağladı. Ülke geneline de baktığımızda mart ayı itibarıyla 18 milyar doları aşarak, yeni bir cumhuriyet tarihi aylık ihracat rekoruna imza atan Türk ihracatçısı, hiç şüphesiz mart ayı sanayi üretimine de ciddi bir artış getirmiş olacaktır."

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SATSO Meclisi 'tam kapanma' ve salgının sektörlere etkilerini değerlendirdi - Son Dakika


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