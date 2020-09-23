SATSO Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) müşterek meslek komiteleri toplantısının 2020 yılı ikinci toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Talip Kuriş'in Oda Hizmet Binasından katıldığı toplantıya, 34 meslek komitesi temsilcileri ve meclis üyeleri iştirak etti.

Meslek komitelerinin birbiriyle ilişkisini geliştirmek, sorunlarını öğrenmek ve çözüm bulmak adına yılda iki defa düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Altuğ, sorunun değil çözümün, bahanenin değil hizmetin bir parçası olma misyonuyla hareket etiklerini belirtti.

Altuğ, komiteler aktarmadan, sektörlerin taleplerini yeterince bilmelerinin mümkün olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizlere ilettiğiniz konuların tarafımızca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ilgili kamu kurumları nezdinde takibinin yapıldığını bir kez de burada vurgulamak isterim. Şunu da ifade etmek gerekir ki salgının oluşturduğu etkilerle mücadele etmek için Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetimimiz tarafından pek çok adım atıldı. Kısa çalışma ödeneği, mücbir sebep gibi uygulamalar iş dünyasına önemli faydalar sağladı. Bu dönemde bankalar aracılığıyla piyasaya önemli miktarda ucuz finansman da sağlandı. Bu çalışmaların temelinde sizlerin talepleri bizlerin gayretleri ve ekonomi yönetiminin vizyonel çalışmaları yer aldı."

Üyelerin vergi-SGK borcu yapılandırma, faiz ve sicil affı beklentisini, sigorta acentelerinin halihazırda acil çözüm bekleyen sorunlarını, eğitim sektörünün okulların bir an önce açılmasına yönelik beklentilerini, medikal sektörünün kamudan alacaklarının ödenmesi konusundaki taleplerini, OSB kuruluşunda oda katılım paylarında indirim ya da muafiyet talebini ilgili mercilere iletildiğini aktaran Altuğ, "TOBB Başkanımız bu konuda ivedilikle cevaplarını bizlerle paylaştı. Taleplerimizin karşılık bulması için bürokrasinin odalara kulak vermesi, gerekiyor. Biz taleplerimizi iletiyoruz. İnanıyorum ki devletin her kademesi de aynı hassasiyetle çözüm odaklı çalışıyor." ifadelerini kullandı.