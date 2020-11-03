SATSO Rus heyetini ağırladı - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Rusya Nijniy Novgorod Bölgesi Sanayi, Ticaret ve Girişimcilik Bakan Yardımcısı Vladimir Balakin ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ziyarete Rus heyetin yanı sıra SATSO Sakarya İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mertcan Korkmaz ve komite üyeleri de iştirak etti.

İki bölge arasındaki ticari işbirliklerinin artırılmasının ağırlıklı olarak görüşüldüğü ziyarette iki bölgenin de benzer sanayi alanlarına, üretim bölgelerine ve potansiyellerine sahip olduğu belirtilerek işbirliği ve yatırım konusunda iyi niyet mesajları verildi.

- Altuğ, "Estonya-Sakarya İş Dünyası ile Buluşma"sına katıldı

Altuğ ayrıca SATSO, DEİK VE ASKON işbirliğinde gerçekleştirilen "Estonya İş Konseyi Baltık Ülkeleri İş Fırsatları Kapsamında Estonya-Sakarya İş Dünyası ile Buluşma" webinarına katıldı.

Her iki ülkeden de temsilcilerin katıldığı online konferansa DEİK Başkanı Nail Olpak, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, DEİK Estonya İş Konseyi Başkanı ve ASKON Sakarya Şube Başkanı Engin Tumbaz, T.C Tallin Büyükelçisi Süleyman İnan Özyıldız, Estonya Ankara Büyük Elçisi Annely Kolk başta olmak üzere üst düzey bürokratlar ve yöneticiler iştirak etti.

Sakarya iş dünyası ile Estonya arasında yatırım ve ticari işbirliğinin kurulması amacıyla gerçekleştirilen konferansta her iki ülkenin de dikkat çeken avantajları, ikili ilişkileri hakkında değerlendirmeler yapıldı.