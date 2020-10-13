SATSO tarafından "Temel Düzey Marka Patent ve Faydalı Model" eğitimi verilecek - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliği ile "Temel Düzey Marka Patent ve Faydalı Model" online eğitimi gerçekleştirilecek.

SATSO'dan yapılan açıklamada, "Webinar" platformu üzerinden gerçekleşecek olan eğitimde SATSO üyelerini fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda bilinçlendirmek, patent, faydalı model ve marka başvurusu ile tescil sonrası işlemler hakkında bilgilendirmek amaçlanıyor.

SATSO Başkanı Akgün Altuğ ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan eğitimde Sınai Mülkiyet Uzmanları; Semih Saraç ve Serhat Dündar SATSO üyelerine konuyla ilgili bilgiler aktaracak.

Eğitimin, 15 Ekim saat 14.00'de gerçekleştirileceği belirtildi.