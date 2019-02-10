Satso Türk Müziği Topluluğu'ndan 14 Şubat'a Özel Konser

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde faaliyetlerini yürüten Türk Müziği Topluluğu, 2019 yılının ilk konserini Sevgililer Günü'ne özel yapacak.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde faaliyetlerini yürüten Türk Müziği Topluluğu, 2019 yılının ilk konserini Sevgililer Günü'ne özel yapacak.



Yaklaşık 10 yıldır çalışmalarını sürdüren topluluk, 14 Şubat akşamı Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 20.00'de Türk Müziği'nin eşsiz eserlerini Sakaryalılarla paylaşacak.



SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, SATSO Türk Müziği Topluluğu'nun 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel eserleri, musikiseverlerin beğenisine sunacağını belirtti.



Sakaryalıların konsere katılımından memnuniyet duyacaklarını ifade eden Altuğ, şunları kaydetti:



"SATSO olarak ilimizin kültürel sosyal yaşamda da güçlenmesi adına gayret ediyoruz. Türk Müziği Topluluğumuzun ilk günden bu yana sürekli gelişen ve büyük bir özveriyle yürüttükleri çalışmalar da bunun bir göstergesidir. Amatör bir ruhla başlayan konserlerin bugün profesyonel bir noktaya ulaştığını görmekten SATSO ve Sakarya adına gururluyuz. 14 Şubat akşamı SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserimizde tüm Sakaryalı hemşehrilerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyacağız."

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