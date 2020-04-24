SATSO üyeleri üretmeye devam ediyor - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde üretimi sürdürmeye ve sağlık ekiplerine destek olmaya devam ediyor.

SATSO'dan yapılan açıklamada, salgının en büyük ihtiyaçlarından biri olan maske konusunda odaya bağlı KNS otomotiv firmasının da yüz siperlikleriyle sağlık çalışanlarına destek olmayı hedeflediği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Başkanı Akgün Altuğ, dünyanın içinden geçtiği bu zorlu dönemde Türk iş dünyasının ve Sakaryalı üreticilerin farklarını ortaya koyduklarını belirterek, reel sektörle gurur duyduklarını söyledi.

SATSO üyelerinin çalışmalarının örnek olmaya devam ettiğini dile getiren Altuğ, "SATSO olarak üreterek, yatırım yaparak, istihdam sağlayarak bu ülkeyi daha ileriye taşımak için çabalayan sektör temsilcilerimizi asla yalnız bırakmıyor, her zaman destekliyoruz. Bu zorlu süreçte Sakarya'yı gururlandırdıkları için teşekkür ediyorum. Meclis üyemiz Onur Kansu'ya da ürettiği yüz siperlikleriyle sağlık camiamıza katkı sağlayacak olmalarından dolayı tekrar teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının artarak devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan firmanın ilerleyen günlerde 5 bin siperliği ilgili kurumlara bağışlamayı hedeflediği kaydedildi.