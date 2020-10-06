SATSO ve Sakarya MÜSİAD'dan Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi, Ermenistan'ın hukuksuz saldırıları karşısında Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin yanında olduklarını bildirdi.

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'a düzenlediği ziyarette, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları ve yaşanan gerginliğe değinildi.

Ermenistan'ın uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan bölgede gerçekleştirdiği hukuksuz saldırıların kabul edilmesinin mümkün olmadığı ifade edilen toplantıda, Ermenistan'ın bu son saldırıları karşısında uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanan kardeş ülke Azerbaycan'ın haklı bir mücadele içerisinde olduğunun altı çizildi.

Bölgede devam eden çatışmaların bir an evvel barışçıl bir çözüme kavuşması ve kalıcı barışın sağlanması gerektiği ifade edilen görüşmede, şunlar kaydedildi:

"Türk halkı olarak 'iki devlet bir millet' şiarıyla, kardeş ülke Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, bu harekatta Hakk'a yürüyen tüm asker ve sivil şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz."

Altuğ ayrıca Sakarya iş dünyasını temsil eden kuruluşların bu şehir için sorumluluklarının bilincinde olduğuna dikkat çekerek, "SATSO olarak MÜSİAD gibi Sakarya için önem arz eden Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi tabanlı kuruluşlar ile bu şehre ortak hizmet etmeye her zaman özen gösteriyoruz. Biz, iş dünyasını temsil eden kuruluşlar olarak Sakarya'yı ileriye götürme sorumluluğumuzun her zaman bilincindeyiz. Şehrimizin hak ettiği yerlerde olmasını sağlamak için tüm işbirliklerinde yerimizi almaya özen gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Filizfidanoğlu da Sakarya'nın hem ekonomi hem turizm ve tarım anlamında önemli bir bölge olduğuna dikkat çekerek, bu algının ulusal ölçekte de yaygınlaşması adına yapılacak çalışmalara destek vermekten memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.