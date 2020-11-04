SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'dan deprem açıklaması Açıklaması - Son Dakika

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'dan deprem açıklaması Açıklaması

04.11.2020 11:15
SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'dan deprem açıklaması Açıklaması, System.String[]

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, deprem ve kentsel dönüşümün şehrin birinci önceliği olması gerektiğini bildirdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, deprem ve kentsel dönüşümün şehrin birinci önceliği olması gerektiğini bildirdi.

Altuğ, yazılı açıklamasında, İzmir'de gerçekleşen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Günlerdir insanların hayata tutunarak enkaz altından çıkmasına şahit olduklarını aktaran Altuğ, "İnsanları bu çaresizliğe sürükleyen deprem değil, deprem kuşağı olmamıza rağmen kontrolsüz yapılaşma ve bilinçsizlik. Deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Depremin bir yer sarsıntısı olarak kabul göreceği bir kent yapısı oluşturmak zorundayız. Bu noktada kentsel dönüşüm büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

"Deprem görmüş binaları yapı stoğundan çıkarmalıyız"

Altuğ, yaşanan her depremin ardından eksiklikleri gördüklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İzmir'de veya diğer illerimizde yaşanan yıkımlarda görüyoruz ki insanoğlunun hataları nedeniyle can kayıpları yaşanıyor. Taşıyıcı kolonları kesilmiş binalar, temelinde veya betonunda eksik malzeme kullanımı veya önceki depremlerde hasar almış ancak ufak düzeltmelerle saklanan yapıların yerle bir olduğuna şahit oluyoruz.

Sakaryamızın da deprem kenti olduğu gerçeğini hiç unutmamalıyız. Deprem görmüş binaları yapı stoğundan çıkarmalıyız. Gerçek manada bir kentsel dönüşüm konusunda yol kat etmiş değiliz. Sorunun depremde değil, binalarda olduğunu lütfen artık öğrenelim. Sadece yaşam alanları, konutlar olarak değil, iş yerleri de aynı tehlikededir. Deprem kuşağındaki kentimizin yapı stoku, ne yazık ki istendiği kadar güçlü değil. Kentin birinci önceliği, deprem ve kentsel dönüşüm olmalıdır."

Şehir merkezinde deprem yaşayan, hasar görmüş ve daha sonra görsel olarak düzenlenerek kullanıma devam eden bina stoklarının performans analizlerinin yapılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Altuğ, bu uygulamaları yürüten firmaların ihtiyaçlarının karşılanmasının da büyük önem arz ettiğini belirtti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Yönetim Kurulu, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'dan deprem açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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