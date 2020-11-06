SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ: "Ülke ihracatının yüzde 3'ü Sakarya'dan yapılıyor" - Son Dakika

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ: "Ülke ihracatının yüzde 3'ü Sakarya'dan yapılıyor"

06.11.2020 18:45
SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ:

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Türkiye'de ihracatın yüzde 3'lük kısmının Sakarya'dan yapıldığını bildirdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Türkiye'de ihracatın yüzde 3'lük kısmının Sakarya'dan yapıldığını bildirdi.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya'nın ekim ayı ihracatıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ekim ayı ihracat rakamlarının Sakarya adına memnuniyet verici olduğunu belirten Altuğ, pandemi öncesindeki ihracat rakamlarına yıl bitmeden tekrar ulaşıldığını kaydetti.

Türkiye'nin ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6'lık artış ile 17 milyar 333 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rekoruna imza atıldığını aktaran Altuğ, şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya, bu rekora 500 milyon 257 bin dolar ihracat ile yaklaşık yüzde 3'lük bir katkı sağladı. Ülke ihracatının yüzde 3'ü Sakarya'dan yapılıyor. Şehrimiz, mart ayından bu yana devam eden pandemi döneminin en yüksek ve aylık ihracat rakamını yakalayarak toparlanma ivmesine girdi. Sakarya, ekim ayında 500 milyon 257 bin dolar ihracat ile ihracatçı iller arasında 7. sıradaki yerini korudu. İhracat artış oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 iken, eylül ayına göre de artış yüzde 4,22 olarak gerçekleşti."

Altuğ, Sakarya'dan ekim ayında 40 ülkeye gerçekleştirilen ihracatta, Birleşik Krallık, Polonya, İsrail, İtalya, Almanya, Fransa, İspanya, İsveç, ABD, Rusya Federasyonu gibi ülkelerin ilk sıralarda yer aldığını bildirdi.

-"26 sektörde ihracat"

Altuğ, otomotiv endüstrisinin, 449 milyon dolar ihracat ile ekim ayında da ihracatın lokomotifi olmaya devam ettiğini bildirdi.

İhracatta ikinci sırayı demir ve demir dışı metaller aldığını, makine ve aksamların iklimlendirme sanayi kimyevi maddeleri ve mamulleri olmak üzere toplam 26 sektörde dış satım gerçekleştirildiğini ifade eden Altuğ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En fazla artış oranı ise yüzde 500'e yakın bir yükselişle süs bitkiciliği ve mamullerinde gerçekleşti. Sakarya iş dünyası salgın sürecine rağmen üretmeye devam ediyor. Gayretlerimizin karşılığını almaya başladık. Üretme gücü, emeği ve alın teriyle ülkemize moral olan iş dünyamızı kutluyorum. Bu rakamlara ulaşılmasını sağlayan tüm sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Yönetim Kurulu, Türkiye, Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ: 'Ülke ihracatının yüzde 3'ü Sakarya'dan yapılıyor' - Son Dakika Ekonomi


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