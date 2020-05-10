SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ'dan Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altuğ, mesajında, kelimelerin yetersiz kaldığı bu özel ve anlamlı günde iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin kaynağı olan değerli annelerin Anneler Gününü kutladı.

Anne sevgisinin eşdeğeri olmayan bir duygu olduğunu belirten Altuğ, "Bu sevginin sadece bir güne sığdırılması da mümkün değildir. Varlıklarıyla dokundukları her şeye değer katan anneler, sadece evlatlarının değil, tüm toplumun baş tacıdır." ifadesini kullandı.

Annelerin, büyük özveriyle evlat yetiştirip topluma kazandırmanın yanı sıra iş hayatında da aktif rol aldığına işaret eden Altuğ, şunları kaydetti:

"Onlar, ülkemiz sosyo-ekonomik yapısı içinde birçok sektörde gerek girişimci gerekse bir çalışan olarak önemli görevlerle toplumsal değer üretiyorlar.

Gelişmiş bir ekonominin, büyüyen bir ülkenin, ilerleyen bir toplumun temeli, bilinçli, fedakar, güçlü annelerin yetiştirdiği nesillerle mümkün olacaktır. Anneler, kendi çocuklarıyla beraber aslında toplumun da geleceğini şekillendirenlerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimiz, anne olmadığı halde gönlünde anne sevgisini yaşatan ve ebediyete intikal eden tüm kadınlarımızın Anneler Gününü kutluyor, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası camiası olarak saygılarımızı sunuyoruz."