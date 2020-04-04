SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ'dan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi değerlendirmesi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamına alınan yeni talepleri değerlendirdi.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı hayata geçirilen ve iş dünyasının süreçten etkilenmemesi için oluşturulan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"nin, iş dünyasının taleplerine istinaden kapsamının genişlemeye devam ettiğini belirtti.

Sonuçlanan her taleple paketin işverenlere ve işçilere yönelik daha da fayda sağlayacak bir şekle büründüğünü aktaran Altuğ, paketin devreye girmesi ve üyelerinin talepleriyle şekillenmesinin sanayiciyle umut olduğunu kaydetti.

Paket kapsamına giren her yeni talep sayesinde iş dünyasının süreci daha kolay bir şekilde atlatabilmesine ve nefes almasına yardımcı olacağını dile getiren Altuğ, işçilerin çalışmaya, işverenlerin de sorunsuz bir şekilde üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

"Üretmeye devam edenlere katkı sağlayacak"

Salgın sorununa karşı mücadele verip tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyetlerine devam eden birçok üreticinin olduğuna değinen Altuğ, şöyle devam etti:

"Özellikle sağlık ve gıda ağırlıklı sektörlerimiz halkımız için çalışmaya, üretmeye devam ediyorlar. 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' talebin inanılmaz arttığı bu dönemde üretime devam eden firmalarımıza da katkı sağlayacak şekildedir. Taleplerin hayata geçirilmesi ile canla başla çalışan üreticilerimizin üretime yoğunlaşması da amaçlanmaktadır."

Altuğ, sonuçlanan son taleplerle ihracat, istihdam ve otomotiv dünyasına ilişkin ciddi gelişmeler kaydedildiğini paylaştı.

İhracatın daha fazla zarar görmemesi için Kapıkule sınır kapısında salgına karşı yeni önlemler alındığı anımsatan Altuğ, kısa çalışma ödeneğinin kapsamlarının daha da genişletildiğini ve taşıt sahiplerinin bu zorlu süreçte araçlarını muayeneye hazırlaması çok zorlaşacağından muayene sürelerinin uzatıldığını aktardı.