SATSO yönetim kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi - Son Dakika

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SATSO yönetim kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi
6 saat önce
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında haftalık yönetim kurulu toplantısını online platform üzerinden yapmaya başladı.
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında haftalık yönetim kurulu toplantısını online platform üzerinden yapmaya başladı.
Video konferans yoluyla yapılan toplantıya, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve Başkan Yardımcısı Yüksel Avşar, SATSO Yönetim Kurulu Toplantı Odasından katılırken, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Gün, üyeler Bünyamin Müftüoğlu, Doğan Çatalbaş, Semih Çokay, Yılmaz Dünya, Hüseyin Ür, İbrahim Arabul, Erhan Fidan ve Ramazan Sezer de uzaktan bağlantı gerçekleştirdi.
Haftalık gündem maddelerinin değerlendirilmesinin ardından Yönetim Kurulu, Kovid-19'un ekonomiye etkilerini azaltmaya yönelik istişarelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:00 Kaynak: AA
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