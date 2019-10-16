Satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu 18 Ekim'de başlıyor

Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden, C vitamini deposu, grip ve soğuk algınlığına karşı doğal ilaç olan satsuma mandalinasının 2019-20 ihracat sezonu, 18 Ekim 2019 Cuma günü başlıyor.



Ticaret Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından oluşturulan Satsuma Mandalina Hasat ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonu kararını verdi.



Alınan karada, İzmir'e bağlı İnciraltı, Güzelbahçe, Seferihisar, Ürkmez, Gümüldür, Ahmetbeyli, Özdere, Selçuk ile Aydın iline bağlı; Davutlar ilçe ve beldelerdeki muhtelif bahçelerde yaptığı incelemeler ve alınan numunelerin İzmir Laboratuvar Müdürlüğünde yapılan analizi sonucunda, satsuma mandalinanın 18 Ekim 2019 tarihinden itibaren ihraç edilmesine karar verdi.



Satsuma mandalinanın geçen yıla göre rekoltesinin düşük olmasına karşın, ürünün kalitesinin güzel olduğunu belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, mandalina ihracatında düşüş beklemediklerini kaydetti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsüne yaptırdıkları "Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesi" çalışmasına göre satsuma mandalina rekoltesinin geçen yıl 169 bin tonken, bu yıl 122 bin ton öngörüldüğüne dikkati çeken Uçak, "Meyvelerin önemli bir kısmı ihracat için uygun. Bu da ihracatımızı olumlu etkileyecek. Döviz kurları da ihracatçımızı rekabetçi kılıyor. Bu şartlarda üreticimizin ve ihracatçımızın yüzünün güldüğü bir ihraç sezonu bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesinin bu yıl 442 bin ton olarak gerçekleştiği bilgisini paylaşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, vatandaşlara doğal C vitamini deposu ve şekerin alternatifi olan narenciye ürünlerini tüketme çağrısında bulundu.



Satsuma mandalinadan 93 milyon dolarlık döviz elde edildi



Türkiye, 2018 yılında 286 milyon dolarlık mandalina ihraç etmişken, Satsuma mandalina ihracatı 93 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Satsuma mandalina ihracatında ilk sırayı 50 milyon dolarlık ihracatla Rusya Federasyonu alırken, Ukrayna'ya 19 milyon dolarlık satsuma mandalina ihraç edildi. Irak, 3.5 milyon dolarlık satsuma talebi ile listenin üçüncü sırasının sahibi oldu. Türkiye, 46 ülkeye satsuma mandalina ihraç etti. - İZMİR