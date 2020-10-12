Satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu 19 Ekim'de başlıyor - Son Dakika

Satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu 19 Ekim'de başlıyor

12.10.2020 11:32
Satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu 19 Ekim'de başlıyor, System.String[]

Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden, Sonbahar aylarının vazgeçilmezi, C vitamini deposu, grip ve soğuk algınlığına karşı doğal ilaç, bağışıklık sistemini güçlendiren satsuma mandalina da, 2020/21 ihracat sezonu 19 Ekim 2020 Pazartesi günü günü başlıyor.

Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden, Sonbahar aylarının vazgeçilmezi, C vitamini deposu, grip ve soğuk algınlığına karşı doğal ilaç, bağışıklık sistemini güçlendiren satsuma mandalina da, 2020/21 ihracat sezonu 19 Ekim 2020 Pazartesi günü günü başlıyor.

Pandemi döneminde, Covid-19 virüsünün panzehiri konumundaki satsuma mandalinanın kesim tarihi ise 14 Ekim 2020 Çarşamba günü olarak belirlendi.

Satsuma mandalinanın kesim ve ihraç tarihine Ticaret Bakanlığı- Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Başkanlığında, Ege Bölgesi için oluşturulan Hasat ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonu karar verdi. Komisyon, İzmir iline bağlı İnciraltı, Seferihisar, Sığacık, Ürkmez, Gümüldür, Özdere ve Selçuk ilçeleri ve beldelerindeki muhtelif bahçelerde yapılan incelemeler ve alınan numunelerin İzmir Laboratuvar Müdürlüğünde yapılan analizi sonucunda kararını oluşturdu.

Ege Bölgesi'nin satsuma rekoltesi yüzde 25 arttı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 2020 yılı Narenciye Rekolte çalışmasında, Ege Bölgesi'nin satsuma mandalina rekoltesi, 2019 rekoltesine göre yüzde 25'lik artışla 154 bin 245 ton öngörüldüğü bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, mandalinada Türkiye genelinde de rekoltede artış beklediklerini, hem ihracata, hem iç piyasaya yetecek miktarda satsuma mandalina olduğunu dile getirdi.

Covid-19 virüsüne karşı vücudun bağışıklığını güçlendirmek için her gün en az iki adet mandalina tüketilmesi tavsiyesinde bulunan Uçak, "Mandalina C vitamini olarak da zengin bir meyve, bu bakımdan, covid-19 virüsüne karşı, grip ve soğuk algınlıklarına karşı vücut direncini arttırmak için kış başlangıcında halkımıza da bol bol narenciye ürünleri tüketmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

İhracatta hedef 400 milyon dolar

Türkiye'nin mandalina ihracatının 2019 yılında 347 milyon dolar, satsuma mandalina ihracatının ise; 290 milyon dolar olduğu bilgisini veren Başkan Uçak sözlerini şöyle tamamladı; "2019 yılında Türkiye'den 66 ülkeye mandalina ihraç ettik. İhracatta en çok talep satsuma türü mandalinamıza oluyor. En fazla ihracatın gerçekleştiği ülkeler ise; 163 milyon dolarla Rusya, 54 milyon dolarla Ukrayna ve 23 milyon dolarla Irak oldu. Bu yıl mandalina ihracatında hedefimiz 400 milyon doları yakalamak." - İZMİR

Satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu 19 Ekim'de başlıyor
Satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu 19 Ekim'de başlıyor
Satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu 19 Ekim'de başlıyor
Satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu 19 Ekim'de başlıyor
Satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu 19 Ekim'de başlıyor

Türkiye, İhracat, Ekim, Ege, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu 19 Ekim'de başlıyor - Son Dakika Ekonomi

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