Sattığı ineğin parasının bir kısmını kampanyaya bağışladı - Son Dakika

Sattığı ineğin parasının bir kısmını kampanyaya bağışladı

SİVAS'ta yaşayan Gamze Yıldız (20) 5 bin 500 liraya sattığı inekten kazandığı paranın 2 bin 500 lirasını, kanser hastası Gani Yiğit(62) ise bin 500 lira olan emekli maaşının bin lirasını koronavirüs nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

Kampanyaya destek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Yıldız, "Bu zor günümüzde devletimizin ve milletimizin yanında olmak için böyle bir kampanyaya bağışta bulunmak beni çok mutlu etti. Böyle bir bağışa destek olmaktan dolayı gururluyum" dedi.

EMEKLİ MAAŞINDAN BİN LİRA BAĞIŞLADI

Merkeze bağlı Doğanca köyünde yaşayan kanser hastası Gani Yiğit ise 112'yi arayarak Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak için Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istedi. Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri köye gitti. Yiğit, bin 500 lira olan maaşının 1000 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayarak görevliye teslim etti.