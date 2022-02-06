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Sattığı otomobilin parası için öldürüp, valizde ateşe vermişler - Son Dakika

Sattığı otomobilin parası için öldürüp, valizde ateşe vermişler

06.02.2022 16:52
Sattığı otomobilin parası için öldürüp, valizde ateşe vermişler

İZMİR'in Buca ilçesinde, ateşe verilen valizde Metin Çetinkaya'nın (40) cesedinin bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, ateşe verilen valizde Metin Çetinkaya'nın (40) cesedinin bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan 3 şüphelinin, Çetinkaya'nın sattığı otomobilin parası için cinayeti işledikleri, daha sonra da banka hesabından 9 bin 500 TL çektikleri öğrenildi.

Buca'da, 1 Şubat günü saat 21.00 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kişi, İzmir çevre yolu Işıkkent yol ayrımı yakınında yangın olduğu ihbarında bulundu. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı kontrolde, yol kenarında valizin yandığı belirlendi. İtfaiye ekiplerince alevler, kısa sürede söndürüldü. İnceleme yapan ekipler, valizde yanmış erkek cesedi olduğunu tespit etti. Cansız beden, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin, servis şoförlüğü yapan ve evli olduğu belirtilen Metin Çetinkaya'ya ait olduğu saptandı.

ÇARRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİSoruşturma başlatan ekipler, olaya karıştıkları ileri sürülen Velat Ç. (29), Hakan M. (34) ve Hakan M.'nin eski eşi Kübra T.'yi (35) gözaltına aldı. Kübra T.'nin, jandarmadaki ifadesinde; cinayeti Velat Ç.'nin tek başına işlediğini öne sürdüğü belirtildi.Hakan M.'nin de ifadesinde aynı şeyleri söylemesiyle Velat Ç., çapraz sorguda suçunu itiraf etti. Velat Ç. de ifadesinde, Metin Çetinkaya ve diğer şüphelilerle kendi evinde alkol aldıklarını, Çetinkaya'nın otomobilini sattığını söylemesi üzerine cinayeti planladıklarını, boğarak öldürdükten sonra valize koyup, yol kenarında ateş verdiklerini söylediği belirtildi. 5 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Velat Ç.'nin, öldürdükleri Metin Çetinkaya'nın hesabından ilk olarak 9 bin 500 lira çektiklerini söylediği de öğrenildi. Velat Ç.'nin 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu madde kullanmak'tan 5 suç kaydı, Kübra T.'nin de 'yağma', 'şantaj', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından sabıkası olduğu belirlendi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.


Sattığı otomobilin parası için öldürüp, valizde ateşe vermişler
Sattığı otomobilin parası için öldürüp, valizde ateşe vermişler
Sattığı otomobilin parası için öldürüp, valizde ateşe vermişler
Sattığı otomobilin parası için öldürüp, valizde ateşe vermişler
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Metin Çetinkaya, İtfaiye, Banka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sattığı otomobilin parası için öldürüp, valizde ateşe vermişler - Son Dakika


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