Sattığı sepet çantaları atık plastik bantlarla süsleyen esnaf çevre duyarlılığıyla örnek oluyor - Son Dakika

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Bolu'nun Göynük ilçesinde sattığı hediyelik sepet çantaları atık plastik bantlarla süsleyen 66 yaşındaki Erdal Ekim, bir yandan geçimini sağlıyor bir yandan da doğanın korunması için mücadele veriyor.

Göynük Kaymakamlığında 25 yıl şoförlük yaptıktan sonra emekliye ayrılan Erdal Ekim, ilçe merkezinde hediyelik eşya dükkanı açtı.

Dükkanında hediyelik eşyalar ile yöresel ürün satışı yapan Ekim, son yıllarda sepet çantalara artan ilgi nedeniyle babasından sepet örmeyi öğrendi.

Ördüğü sepet çantaları çevreye atılan plastik bantlarla rengarenk süsleyerek ekonomiye kazandıran Ekim, çevre duyarlılığıyla da dikkati çekiyor.

"Turistler rengarenk çantaları görüp alıyorlar"

Erdal Ekim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinde kendisinin de yaptığı çeşitli hediyelik eşyaların satışını yaptığını anlattı.

Babasının sayesinde sepet çanta örmeyi öğrendiğini aktaran Ekim, "Babamın yanında bu mesleği öğrenmiş oldum. Şimdi çevreyi de korumak amacıyla sokaklara atılmış olan ambalaj bantlarını toplayarak sepetleri onlarla örerek yapıyorum. İlçeye gelen turistler rengarenk olan çantaları görerek alıyorlar." dedi.

Atık bantlarla süslediği çantalarla hem ekonomiye katkı sağladığını hem de doğayı koruduğunu vurgulayan Ekim, "Aynı zamanda çevre temizliğine de duyarlıyız. Yapımda kullandığımız bu bantları çeşitli yerlerden temin edebiliyoruz fakat çevremizi temiz tutmak ve kirliliği önlemek için ben bunları topluyorum. Aynı zamanda da cebime katkı oluyor. Para vermeden cep harçlığımı çıkarıyorum." ifadelerini kullandı.

Ekim, ilçeye gelen turistlerin genellikle el emeği harcanarak yapılan ürünleri tercih ettiğine işaret ederek, bu nedenle dükkanında buna yönelik satış yapmaya çalıştığını kaydetti.