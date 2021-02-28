Sattığı sepet çantaları atık plastik bantlarla süsleyen esnaf çevre duyarlılığıyla örnek oluyor - Son Dakika

Sattığı sepet çantaları atık plastik bantlarla süsleyen esnaf çevre duyarlılığıyla örnek oluyor

28.02.2021 11:39

Bolu'nun Göynük ilçesinde sattığı hediyelik sepet çantaları atık plastik bantlarla süsleyen 66 yaşındaki Erdal Ekim, bir yandan geçimini sağlıyor bir yandan da doğanın korunması için mücadele veriyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde sattığı hediyelik sepet çantaları atık plastik bantlarla süsleyen 66 yaşındaki Erdal Ekim, bir yandan geçimini sağlıyor bir yandan da doğanın korunması için mücadele veriyor.

Göynük Kaymakamlığında 25 yıl şoförlük yaptıktan sonra emekliye ayrılan Erdal Ekim, ilçe merkezinde hediyelik eşya dükkanı açtı.

Dükkanında hediyelik eşyalar ile yöresel ürün satışı yapan Ekim, son yıllarda sepet çantalara artan ilgi nedeniyle babasından sepet örmeyi öğrendi.

Ördüğü sepet çantaları çevreye atılan plastik bantlarla rengarenk süsleyerek ekonomiye kazandıran Ekim, çevre duyarlılığıyla da dikkati çekiyor.

"Turistler rengarenk çantaları görüp alıyorlar"

Erdal Ekim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinde kendisinin de yaptığı çeşitli hediyelik eşyaların satışını yaptığını anlattı.

Babasının sayesinde sepet çanta örmeyi öğrendiğini aktaran Ekim, "Babamın yanında bu mesleği öğrenmiş oldum. Şimdi çevreyi de korumak amacıyla sokaklara atılmış olan ambalaj bantlarını toplayarak sepetleri onlarla örerek yapıyorum. İlçeye gelen turistler rengarenk olan çantaları görerek alıyorlar." dedi.

Atık bantlarla süslediği çantalarla hem ekonomiye katkı sağladığını hem de doğayı koruduğunu vurgulayan Ekim, "Aynı zamanda çevre temizliğine de duyarlıyız. Yapımda kullandığımız bu bantları çeşitli yerlerden temin edebiliyoruz fakat çevremizi temiz tutmak ve kirliliği önlemek için ben bunları topluyorum. Aynı zamanda da cebime katkı oluyor. Para vermeden cep harçlığımı çıkarıyorum." ifadelerini kullandı.

Ekim, ilçeye gelen turistlerin genellikle el emeği harcanarak yapılan ürünleri tercih ettiğine işaret ederek, bu nedenle dükkanında buna yönelik satış yapmaya çalıştığını kaydetti.

Sattığı sepet çantaları atık plastik bantlarla süsleyen esnaf çevre duyarlılığıyla örnek oluyor
Sattığı sepet çantaları atık plastik bantlarla süsleyen esnaf çevre duyarlılığıyla örnek oluyor
Sattığı sepet çantaları atık plastik bantlarla süsleyen esnaf çevre duyarlılığıyla örnek oluyor
Sattığı sepet çantaları atık plastik bantlarla süsleyen esnaf çevre duyarlılığıyla örnek oluyor

Hisarcık, Göynük, Bolu, Ekim, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sattığı sepet çantaları atık plastik bantlarla süsleyen esnaf çevre duyarlılığıyla örnek oluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Karacayı vurup parçalara ayıran 7 kişi suçüstü yakalandı Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor
Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti         
00:20
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam         
23:53
Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı         
22:35
Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi         
21:59
BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı         
21:10
Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı         
19:34
Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor         
18:09
Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü         
17:02
İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı         
16:57
Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu         
15:56
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu         
15:37
Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti         
10:16
Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı         
09:49
Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı         
09:12
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı         
08:34
Tesadüf eseri dedesine ait arsadan yol geçtiğini öğrenen vatandaş mirasına sahip çıktı Tesadüf eseri dedesine ait arsadan yol geçtiğini öğrenen vatandaş mirasına sahip çıktı         
00:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2021 02:39:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sattığı sepet çantaları atık plastik bantlarla süsleyen esnaf çevre duyarlılığıyla örnek oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei