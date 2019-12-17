Sattığı simitleri bitiremeyen çocuğun yardımına koştular - Son Dakika
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Sattığı simitleri bitiremeyen çocuğun yardımına koştular

7 saat önce

DİYARBAKIR'da, simit satarak okul harçlığını çıkaran, ancak gün sonunda simitleri elinde kalan 9 yaşındaki çocuğun yardımına 'Çocuklar üşümesin' üyeleri koştu.

Sattığı simitleri bitiremeyen çocuğun yardımına koştular, System.String[]

DİYARBAKIR'da, simit satarak okul harçlığını çıkaran, ancak gün sonunda simitleri elinde kalan 9 yaşındaki çocuğun yardımına 'Çocuklar üşümesin' üyeleri koştu. Çocuğun simitleri satamadığını fark eden bir grup genç, çizgi film karakterlerine bürünerek 100 simidin satılmasını sağladı.

Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden oluşturdukları 'Çocuklar üşümesin' grubuyla dezavantajlı çocukların ihtiyacını karşılayan gençler, bu kez sokakta simit satan küçük çocuğa yardım eli uzattı. Ailesinin maddi sorunları nedeniyle okul harçlığını çıkarmak için sokakta simit satan çocuk gün boyunca sattığı simitleri bitiremedi. Bunu gören grup üyeleri, çizgi film karakterli kostümleri giyerek, çocuğun satamadığı 100 simidi çevrede dolaşarak kısa sürede satmasına yardım etti.

Küçük çocuğun yaşadığı mutluluk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:15 Kaynak: DHA
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