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Sattığı tablolarla bin yetimi sevindirdi

29 dakika önce

IĞDIRLI fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan, instagramda satışa sunduğu tabloların geliriyle Iğdır'daki bin yetim çocuğu Ramazan Bayramı'nda giydirdi.

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IĞDIRLI fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan, instagramda satışa sunduğu tabloların geliriyle Iğdır'daki bin yetim çocuğu Ramazan Bayramı'nda giydirdi. Çocukları kuaföre götürerek saç traşı da yaptıran Özcan'ın sürprizi ise lunapark eğlencesi oldu.
Çektiği fotoğraflar ve sosyal medyada düzenlediği kampanyalar ile çocukların yüzünü güldüren Mehmet Özcan, Ramazan Bayramı'nda da bin yetimi sevindirdi. Yaptığı çalışmalar nedeniyle sosyal paylaşım sitesi instagramda mavi rozet alan Mehmet Özcan, fotoğraflarını satışa sundu. Özcan, instagram takipçilerinin kısa sürede aldığı tablolardan elde ettiği gelirle yetim çocukları sevindirmek için harekete geçti. Başta İzmir olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden de destek alan Özcan, sattığı tabloların parasıyla bin yetim çocuğa yardım eli uzattı. Iğdır'da daha önce tespit ettikleri bin yetim çocuğu gruplar halinde mağazalara götüren Özcan ve beraberindeki yardımseverler, ayakkabı ile kıyafet aldı. Çocukların saçlarını da traş ettiren Özcan, daha sonra da lunaparka götürdü. Gün boyu neşeli vakit geçiren çocuklar, daha sonra evlerine bırakıldı.
Ramazan Bayramı'nda kimsesiz çocukları sevindirmek için çalışma yaptıklarını söyleyen Mehmet Özcan, "Belirlediğimiz çocukları gruplar halinde mağazalara getirerek bayramlık ihtiyaçlarını aldık. Çocuklar lunaparkta gönüllerince eğlendi. Bayram hediyesi de verdiğimiz çocukları daha sonra evlerine götürdük. Çocuklarla ilgilenmek, onların yüzünü güldürmek bizleri çok mutlu etti" dedi.


- Iğdır
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:45 Kaynak: DHA
Iğdır, Mehmet Özcan, Ramazan Bayramı, Güncel
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