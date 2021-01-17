Sattığı ürünleri "Ben yaparım" diyerek üretmeye başladı - Son Dakika

Sattığı ürünleri "Ben yaparım" diyerek üretmeye başladı

17.01.2021 10:20

Sattığı ürünleri "Ben yaparım" diyerek üretmeye başladı Bölgedeki tek arı keki ve fondan şeker üretimi Gümüşhane'de yapılıyor Torul'da köyünün adını verdiği markasıyla arı keki ve fondan şeker üretiyor Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bakkal işletip arı malzemeleri satan Muhammet Çubukçu,...

Sattığı ürünleri "Ben yaparım" diyerek üretmeye başladı

Bölgedeki tek arı keki ve fondan şeker üretimi Gümüşhane'de yapılıyor

Torul'da köyünün adını verdiği markasıyla arı keki ve fondan şeker üretiyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bakkal işletip arı malzemeleri satan Muhammet Çubukçu, satışını yaptığı arı keki ve fondan şekerin üretimini kendisi yapmaya başladı.

İlçeye bağlı Atatürk Caddesi üzerinde dede mesleği olan bakkalı işleten 37 yaşındaki Çubukçu, öğretmen olan babasının emekli olduktan sonra arıcılığa başlamasıyla arı malzemeleri de satmaya başladı.

Arıcılık malzemelerinin satışından memnun olan Çubukçu bir süre sonra "Ben yaparım" diyerek bakkal dükkanının arka tarafında bulunan kısmı ayırarak üretim atölyesine dönüştürdü. KOSGEB'den makine desteği de alan Çubukçu aldığı arı keki ve fondan şeker üretim makineleriyle bölgede ilk olan tesisi de Torul'a kazandırmış oldu.

Şimdilik Gümüşhane ve ilçeleri, Bayburt ve ilçeleriyle Giresun'un Tirebolu ilçesine ürün gönderen Çubukçu, Trabzon'a da yakında ürün göndermeye başlayacak.

Arı keki ve fondan şeker üretiminde kullandığı şekeri çok sayıda deneme yaptıktan sonra yalnızca Erzincan şekerinden üretmeye başlayan Çubukçu, tek başına hem bakkala hem de üretime baktığı için yakında yardımcı personel de çalıştıracak.

Üretime başlayış hikayesini anlatan Çubukçu, "Bu işe dede mesleğim olan bakkalcılıkla başladım. Babam öğretmendi. Emekli olduktan sonra arıcılık yapmaya başladı. Daha sonra arı keki işi yapmaya başladık. Yaklaşık 2 yıldır bu işi yapıyoruz. Şimdi KOSGEB desteğiyle fondan şeker makinesini de aldık. Gümüşhane'ye ve ilçelerine, Bayburt ve ilçelerine, Tirebolu ilçesine ürünlerimizi yolluyoruz. Trabzon ve ilçelerine de gideceğiz yakında" dedi.

"Başka marka satarken ben yaparım dedim ve bu işe girdim"

Daha önce başka marka arı keki satarken "Ben yaparım" diyerek bu işe girdiğini ve ürünlerine köyü olan "Gümüştuğ" ismini verdiğini kaydeden Çubukçu, "Şuanda tek başıma çalışıyorum. Ön taraf market, arka tarafta makinelerle üretim yapıyorum. Zor oluyor ama bundan sonra yanımıza bir çalışan arkadaşımızı alacağız. Daha yeniyiz, hedeflerimiz var ve buna ulaşmak için çalışacağız" diye konuştu.

Kış mevsimi olduğu için şuanda 2-3 ton üretim yaptıklarını dile getiren Çubukçu, yaz aylarında ve ilerleyen dönemde bu üretimi ayda 20 tona kadar çıkabileceklerini sözlerine ekledi.

Niçin sadece Erzincan'da üretilen şekeri kullandığıyla ilgili soruyu cevaplandıran Çubukçu, "Daha önce farklı illerde üretilen şekerleri denedik ama olmadı. Şekerin posası olduğu için makinemiz çalışmadı, esmer renkli oldu. Erzincan'dan şeker alınca daha verimli ve beyaz fondan şekeri ürettik" ifadelerini kullandı.

Sattığı ürünleri Ben yaparım diyerek üretmeye başladı
Sattığı ürünleri Ben yaparım diyerek üretmeye başladı
Sattığı ürünleri Ben yaparım diyerek üretmeye başladı
Sattığı ürünleri Ben yaparım diyerek üretmeye başladı

Gümüşhane, Erzincan, Emekli, Torul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sattığı ürünleri 'Ben yaparım' diyerek üretmeye başladı - Son Dakika Ekonomi


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