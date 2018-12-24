Sattığı Uyuşturucuyu 'Asansör Tavanında' Saklamış

Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.



Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Yiğit Cem Y. (28) ile avukatı hazır olarak bulundu. Uyuşturucu sattığı iddialarını kabul etmeyen sanık, son savunmasında beraat talebinde bulunarak, "Uyuşturucu bağımlısıyım. Asansör tavanında sakladığım uyuşturucuyu ve ölçekleri kendim için saklıyordum" iddiasında bulundu.



Duruşmada tanık olarak dinlenen asansör tamircisi Bünyamin G. ise olay günü apartmana asansör tamiri için gittiğini ifade ederek, "Huzur'daki sanığı tanımam. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Ben asansörcüyüm. Uyuşturucu madde asansörün asma tavanındaydı. Elimi temizlemek için tavana attığımda sigara paketi buldum. Uyuşturucu içindeydi. İki tane de ölçek tarzında bir şey vardı. Ne olduğunu anlayamadım. Polisi aradım ve teslim ettim" dedi.



"Asansörde çok işin var mı? sorusu"



Tanık Bünyamin G., gün içinde asansör tamirine devam ederken tanımadığı bir kişinin gelip kendisine "asansörle daha çok işin var mı?" dediğini dile getirerek, "Daha önceden tanımadığım, ismi Barış Z. olan kişi asansörde uyuşturucuya bakmış olacak ki, bulamayınca bana gelip sordu. Ben de polise teslim ettiğimi söyledim. 'Eyvah' dedi. Yukarı koştu. Ben de yine polisi arayarak durumu bildirdim. Konu ile alakam bu kadar" şeklinde konuştu.



5 yıl içinde suç işlerse hapse girecek



Mahkeme heyeti sanığı "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkum etti.



Sanığın geçmişte herhangi bir sabıka kaydının bulunmamasını göz önünde bulunduran heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirken sanık da 5 yıl içinde herhangi bir suç işlerse hapse girecek. Bünyamin G. Temmuz ayında asansör tamiri için Çamlıca Mahallesi'nde bir apartmana gitmiş, asansörün tavanında 20 gram kokain bulmuş, durumu polise bildirmişti. Polis, olayla ilgisi 2 kişiyi gözaltına almış, şüphelilerden Barış Z. serbest bırakılırken, Yiğit Cem Y. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. - ESKİŞEHİR

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