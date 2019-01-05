Sattıkları Kahve Paralarını Yemen İçin Bağışladılar
1 saat önce
Şaphane de Halk Eğitim Merkezi müdürlüğünce açılan kurslara devam eden kursiyerler yemene destek çağrısıyla düzenlenen yardım kampanyasına kahve yapıp satarak destek verdiler.
Şaphane
de Halk Eğitim Merkezi müdürlüğünce açılan kurslara devam eden kursiyerler yemene destek çağrısıyla düzenlenen yardım kampanyasına kahve yapıp satarak destek verdiler.
Kursiyerlerden Ayşe Aksu
, yaptığı açıklAmada, ilçe merkezimizde ve köylerimizde devam eden kurslarda kahve yapıp satış gerçekleştirdik. Toplanan 500 TL'yi Yemen
'e yardım için müdürümüze teslim ettik .5 milyondan fazla çocuğun savaştan etkilendiği Yemen konusunda duyarlılık göstermek gerektiğini düşünerek böyle bir etkinliğe katıldık" dedi.
yardım kampanyasına katılan kursiyerlere gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ettiğini belirten Halk Eğitim Merkezi müdürü Fuat Bayri, "Olumlu davranışlarından dolayı kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Değerler Eğitimi kapsamında yaptıkları katkıları savaştan etkilenen çocuklara ulaştırarak destek olacağız" diye konuştu. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:09 Kaynak: İHA
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