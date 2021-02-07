Sattıkları objelerden elde ettikleri gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oluyorlar - Son Dakika

Sattıkları objelerden elde ettikleri gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oluyorlar

07.02.2021 11:07

Karaman'da bir okuldaki bazı öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı objelerin satılmasıyla hem okula gelir sağlanıyor hem de ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım ediliyor.

Karaman'da bir okuldaki bazı öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı objelerin satılmasıyla hem okula gelir sağlanıyor hem de ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım ediliyor.

Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulundaki öğretmen ve öğrenciler, e-Twinning projesi kapsamında çevre duyarlılığı oluşturmak için çiçek yetiştirmeye başladı.

Yetiştirilen çiçeklerin daha güzel nasıl sunulabileceği üzerinde duran öğretmen ve öğrenciler, kalıplar üreterek bu çiçekleri sunacakları objeler geliştirdi.

Okul Müdürü Ramazan Berber, AA muhabirine, salgın döneminde öğrencilerin evlerinde sıkılmamaları için böyle bir proje hazırladıklarını söyledi.

Öğrencilerin sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak üretim yaptığını ifade eden Berber, ürünlerin evin bir köşesinde süs eşyası olarak duracağına, bunları satıp gelir etmeyi planladıklarını dile getirdi.

"Bu gelir ile okulumuzun ihtiyaçları karşılanır aynı zamanda okulumuzda ihtiyacı olan öğrencilere bir nebze yardım edebilirsek daha mutlu olabiliriz, diye düşünüyoruz." diye konuşan Berber, okulun sosyal medya hesaplarından paylaştıkları objelere yoğun ilgili olduğunu aktardı.

Ürünleri ilk olarak öğretmenlerin daha sonra da velilerin aldığını aktaran Berber, "Velilerimiz de ticari anlamda değil de 'Nasılsa bunun geliri öğrencilere gidecek' diye destek oluyor. Biz o şekilde satıyoruz. Daha sonra kentteki esnafa biz size bırakalım okula yardımcı olun tarzında bıraktık. Asıl amacımız okulumuza gelir sağlamak." diye konuştu.

Müdür yardımcısı odasını atölyeye dönüştürdü

Okul Müdür Yardımcısı Dürdane Çelik de projeye başladıktan sonra makam odasının bir kısmını atölyeye dönüştürdüğünü anlattı.

Öğrencilerin proje kapsamında eğlenceli vakit geçirdiğini dile getiren Çelik, "Proje çerçevesinde öğrencilerimizle, okulumuzda yer olmadığı için kendi odamda bitkileri büyütmeye devam ettik. Devamında burayı kendi çapımızda tasarım ve beceri atölyesine çevirdik. Öğrencilerimiz buraya gelerek sosyal mesafeye de dikkat ederek çalışmalar yapıyor ve eğleniyor." ifadesini kullandı.

Rehberlik öğretmeni Fadime Ceran ise projenin öğrencilerin stres atmasında, motive olmasında ve iletişim kurmasında etkili olduğunu dile getirerek, "Öğrencilerle bir şeyler üretmenin de aslında keyfini yaşadık." dedi.

"Elektronik aletlerden uzak kalıyoruz"

Öğrencilerden Sudenaz Astok da okula kendi istekleriyle gelip, keyifli vakit geçirdiklerinin altını çizerek, "İlk olarak çiçek yetiştirme ile başladık. Okulumuza stres atma amacı ile geliyoruz. Burada hem eğleniyoruz hem de arkadaşlarımızla sosyalleşiyoruz. Bir yandan hem kendimizi geliştiriyoruz hem de elektronik aletlerden uzak kalıyoruz." diye konuştu.

Sattıkları objelerden elde ettikleri gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oluyorlar
Sattıkları objelerden elde ettikleri gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oluyorlar
Sattıkları objelerden elde ettikleri gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oluyorlar
Sattıkları objelerden elde ettikleri gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oluyorlar

okul müdürü, Ramazan, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sattıkları objelerden elde ettikleri gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oluyorlar - Son Dakika


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