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Sattıkları uyuşturucu hapla 25 yaşındaki genci öldürdüler

41 dakika önce

Denizli'de sattıkları uyuşturucu haplar ile 25 yaşındaki bir gencin ölümüne neden oldukları iddia edilen 3 kişi, narkotik ekipleri tarafından yapılan başarılı operasyonla yakalandı.

Sattıkları uyuşturucu hapla 25 yaşındaki genci öldürdüler, System.String[]
Denizli'de sattıkları uyuşturucu haplar ile 25 yaşındaki bir gencin ölümüne neden oldukları iddia edilen 3 kişi, narkotik ekipleri tarafından yapılan başarılı operasyonla yakalandı.

Geçtiğimiz gün yaşanan olayda Akhan Mahallesi'nde Ahmet Yılmaz isimli genç yolda hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri gencin öldüğünü belirledi. Yılmaz'ın yapılan otopside uyuşturucudan öldüğü belirlenmesi üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı bir çalışma başlatıldı. Çalışma sonrasında operasyon başlatan narkotik ekipleri 3 farklı adrese baskın düzenledi. Baskında Yılmaz'ın ölümüne neden olduğu uyuşturucu haplarla aynı özelliklerde olduğu belirlenen 89 adet uyuşturucu hap ile bir adet ruhsatsız av tüfeği ile geçirildi. Operasyonda İ.A., G.K., ve O.A., isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından polis tarafından adliyeye sevk edildi.

Narkotik ekipleri olaydan sadece birkaç saat sonra gencin ölüm neden olan zehir tacirlerini yakalayarak başarılı bir operasyona imza attı.

Şahısların savcılı sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:58 Kaynak: İHA
Denizli, Narkotik, 3. Sayfa
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