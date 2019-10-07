Son Dakika Haberleri: Satürn artık "en çok uyduya sahip gezegen"
Son Dakika Güncel Satürn artık 'en çok uyduya sahip gezegen'

Satürn artık "en çok uyduya sahip gezegen"

42 dakika önce

Satürn, yörüngesinde keşfedilen 20 yeni uydu ile Jüpiter'i geçerek en çok uydusu bulunan gezegen oldu.

Satürn artık

Satürn, yörüngesinde keşfedilen 20 yeni uydu ile Jüpiter'i geçerek en çok uydusu bulunan gezegen oldu.

BBC'nin haberine göre, ABD'de yapılan araştırma kapsamında, Hawai'de bulunan Subaru teleskobu kullanılarak 5 kilometre çapındaki 20 yeni uydu keşfedildi. Bu şekilde Satürn'ün uydu sayısı 82'ye yükselerek, 79 uyduya sahip Jüpiter'i geride bıraktı.

Yeni keşfedilen uyduların 17'sinin, Satürn'ün yörüngesinden ters istikamette hareket ettiği tespit edildi.

Satürn ile aynı istikamette hareket eden uydulardan ikisinin gezegenin çevresindeki turlarını iki senede tamamladıkları, en uzun yörüngeye sahip olan uydunun ise Satürn'ün çevresindeki bir turunun 3 yıldan fazla sürdüğü belirlendi.

Washington'daki Carnegie Bilim Enstitüsünden Scott Sheppard, yapılan keşiflerin Satürn'ün oluşum aşamasını daha fazla aydınlatabileceğini belirtti.

Sheppard, genellikle bu tip uzay parçalarının gezegenin çekim gücüne kapılarak bir parçası olduklarını, ancak yeni keşfedilen uyduların büyük ihtimalle Satürn'ün ilk oluşumu sırasında etrafındaki gaz ve toz bulutu tam yok olurken çekim alanına girdiğini, bu nedenle uydu olarak kaldıklarını ifade etti.

Yapılan keşiflerin Satürn'ün başka uydularının olduğunu da gösterdiğini vurgulayan Sheppard, bu uyduların keşfi için daha gelişmiş düzeyde teleskoplara ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.

Jüpiter, 1990'lı yıllardan beri en çok uyduya sahip gezegen olarak biliniyordu.

Amerika Birleşik Devletleri, Jüpiter, Satürn, Hawai, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:32 Kaynak: AA
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