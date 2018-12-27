Son Dakika Haberleri: Saü 500 Büyük İhracatçı Arasına Girdi

Saü 500 Büyük İhracatçı Arasına Girdi

1 saat önce

Sakarya Üniversitesi TİM tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması' kapsamında Türkiye'nin 500 büyük hizmet ihracatçısı arasına girdi.

Saü 500 Büyük İhracatçı Arasına Girdi, System.String[]
Sakarya Üniversitesi TİM tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması' kapsamında Türkiye'nin 500 büyük hizmet ihracatçısı arasına girdi.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından üçüncüsü gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması" sonuçlandı. Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı arasına giren Sakarya Üniversitesi (SAÜ), geçen yıla göre sıralamada 34 sıra yükselerek 431. sırada yer aldı. Bu yıl üçüncüsü yapılan araştırmada Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü, üniversitede okuyan uluslararası öğrencilere ilişkin mali verileri derleyerek, SAÜ adına TİM'in Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması'na katıldı. Araştırmada geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 17 sektör yer aldı.

2017 verilerine göre yapılan araştırmada SAÜ, 21 Aralık'ta açıklanan listede 431. sıraya yerleşerek, en büyük ihracatçılar arasında yer aldı. SAÜ, 3 bin 500'ü aşan uluslararası öğrencisiyle "Eğitim Hizmetleri - Devlet Üniversiteleri" kategorisinde katıldığı araştırmada, söz konusu kategoride ise 7. oldu. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SAÜ'nün yabancı uyruklu öğrenci sayısı bakımından Türkiye'nin en önde gelen üniversitelerinden biri olduğunu dile getirerek, "Sakarya Üniversitesi yapılan sıralamalarda her geçen gün daha da yükselmektedir. Üniversite olarak nitelikli eğitim vermek, araştırma üniversitesi haline gelmek ve sosyal yarar oluşturmak hedeflerimiz yolunda gereken her türlü çalışmayı yapacağız" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:52 Kaynak: İHA

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye, Sakarya Üniversitesi, Güncel
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