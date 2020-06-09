SAÜ 6. Kısa Film Festivali Tasarım Yarışması - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Kısa Film Festivali için tasarım yarışması başlatıldı.

SAÜ'den yapılan açıklamada, Sakarya'da akademinin 50'nci yılı kutlamaları kapsamında yapılması planlanan festival için hazırlıkların başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda yapılacak Tasarım Yarışması'nda festivalde kullanılacak tanıtım afişi, ödül heykeli ve logonun belirleneceği anlatılan açıklamada, tüm üniversite öğrencilerine açık olacak yarışma için 10 Temmuz 2020 tarihine kadar başvuru yapılabileceği aktarıldı.

Tanıtım afişi tasarımı, ödül heykeli ve logo tasarımı birincilerine 1000'er lira ödül verileceği ifade edilen açıklamada, yarışmaya başvuru ve detaylı bilgi için "www.filmfest.sakarya.edu.tr" adresinin ziyaret edilebileceği kaydedildi.