SAÜ'de 15 Temmuz'a özel canlı yayın - Son Dakika

SAÜ'de 15 Temmuz'a özel canlı yayın

Sakarya Üniversitesi canlı yayınında akademisyenler tarafından 15 Temmuz darbesinin dini, sosyolojik, tarihsel ve siyasal açıdan değerlendirilmesi yapılacak.

Sakarya Üniversitesi canlı yayınında akademisyenler tarafından 15 Temmuz darbesinin dini, sosyolojik, tarihsel ve siyasal açıdan değerlendirilmesi yapılacak.


SAÜ tarafından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek canlı yayında darbe girişimi tüm yönleriyle ele alınacak. SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Alkan'ın moderatörlük yapacağı programa, SAÜ Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Abdullah İnce ve SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nebi Miş konuşmacı olarak katılacak. Programda 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde, kalkışmanın sosyolojik, dini, tarihsel ve siyasal boyutları ele alınacak. Program 15 Temmuz 2020 Çarşamba akşamı saat 22.00'da Sakarya Üniversitesinin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SAÜ'de 15 Temmuz'a özel canlı yayın - Son Dakika
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Son Dakika

18:12 Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket 18:10 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 17:17 Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü 17:10 Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:51 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı 13:45 Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
18:12
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
18:10
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
17:17
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
15:09
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
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