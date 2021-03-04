SAÜ'de açılan seramik sergisi salgınla mücadelenin kahramanları sağlıkçılara ithaf edildi - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Acartürk'ün "KAN-TER" adlı kişisel seramik sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, STMF Dekanı Prof. Dr. Tahsin Turgay ve Acartürk ile sergi alanını gezdi.

Acartürk, salgın sürecinde bir dizi zorluk ve özverili çabayla şekillendirdiği sergisini, yüzyılın en büyük mücadelesini veren sağlık çalışanlarına ithaf ettiğini belirtti.

Sergisinde eldiven formunu kullanan Acartürk, 166 adet porselen eldivenden oluşan enstalasyonda, malzemenin zorluk ve olanaklarını kullanarak dönemin karakteristik yönlerine kavramsal boyutta atıflarda bulundu.

Eserlerde porselenin inceliği, şeffaflığı, ışık geçirgenliği; emek, çaba, yaşam ve ölüm diyalektiği içinde konumlanırken, her şeye rağmen çalışmanın, direngenliğin, yılmamanın göstergesi olarak da porselenin dayanıklılığı ve kolay kolay kırılmama özelliğine vurgu yapıldı.

Acartürk'ün 8'inci kişisel sergisi KAN-TER, STMF Sanat Galerisinde 3-16 Mart tarihleri arasında izlenebilecek.