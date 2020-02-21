SAÜ'de "Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık" semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAÜ'de 'Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık' semineri - Son Dakika

SAÜ'de "Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık" semineri

7 saat önce

Sakarya Üniversitesi Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından "Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele" konulu eğitim semineri düzenlendi.

SAÜ'de

Sakarya Üniversitesi Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından "Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele" konulu eğitim semineri düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ve farkındalık oluşturması amaçlanan seminere, psikolog Gülnur Ayşe Er konuşmacı olarak katıldı.

Bağımlılık çeşitleri ve mücadele yollarından bahseden Ayşe Er, bağımlı olmanın en önemli sebebinin "bir seferden bir şey olmaz" düşüncesi olduğunu ifade etti.

Er, bağımlılık denildiğinde, sadece madde olarak algılanmasının doğru olmadığını söyledi.

Sonunda ödül olan her şeyin, bağımlılık yapabildiğine işaret eden Er, "Alışveriş bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı gibi çeşitli bağımlılık türleri vardır. Hepsinin ortak yönü nörokimyasal-anatomik özelliğe sahip olmasıdır. Beyindeki ödül merkezinin uyarılmasıyla beraber, haz duyma söz konusudur. Bu nedenle bağımlılık, iradesizlikten ziyade beyinle ilgili olan ve tedavi edilmesi gereken bir hastalık türüdür." diye konuştu.

Ayşe Er, çocuk ve gençlere sevgi diliyle yaklaşmanın ve doğru iletişim kurmanın, bağımlılıkla mücadele noktasında önemli olduğunu belirterek, tıbbi ve psikolojik tedavinin ise daha sonra uygulanan adımlar olduğunu vurguladı.

Sakarya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:28 Kaynak: AA
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