SAÜ'de bahar dönemi başladı - Son Dakika
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SAÜ'de bahar dönemi başladı

6 saat önce

Sakarya Üniversitesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi başladı.

SAÜ'de bahar dönemi başladı, System.String[]

Sakarya Üniversitesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi başladı.


SAÜ 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders kayıtları, 27 Ocak Pazartesi ve 2 Şubat Pazar günleri arasında tamamlandı. Bahar Dönemi ders kayıtları sonucu toplam 36 bin 596 öğrenci, öğrencilerin yüzde 72'si derse yazılma işlemlerini tamamladı. Farklı nedenlerle derse yazılamayan öğrenciler için mazeretli yazılmalar 3-7 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak. Normal kayıtların tamamlanmasıyla birlikte kayıtlarını çeşitli nedenlerle yapamayan öğrenciler, 'mazeretli yazılma' döneminde ders kayıtlarını yapabilecekler. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:02 Kaynak: İHA
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