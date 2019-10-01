Son Dakika Haberleri: SAÜ'de 'Doğada Yaşam ve Kampçılık' eğitim semineri düzenlendi
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SAÜ'de 'Doğada Yaşam ve Kampçılık' eğitim semineri düzenlendi

1 saat önce

Sakarya Üniversitesi Doğada Yaşam ve Kampçılık Topluluğu, doğada yaşam ve kampçılığa yönelik eğitim semineri düzenledi.

SAÜ'de 'Doğada Yaşam ve Kampçılık' eğitim semineri düzenlendi, System.String[]

Sakarya Üniversitesi Doğada Yaşam ve Kampçılık Topluluğu, doğada yaşam ve kampçılığa yönelik eğitim semineri düzenledi.


SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen seminere öğrenciler yoğun bir ilgi gösterdi. Seminerde öğrenciler, kampçılığın temel unsurlarına ve doğa yürüyüşünde uygulanması gereken bazı kurallara yönelik detaylı bilgi aldılar. Tabiat bilincine katkı sağlamayı amaçlayan eğitimde çadır kurulumu, tulum kullanımı, doğada giyinme biçimleri ve doğada beslenme yöntemleri gibi temel kampçılık bilgileri paylaşıldı. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:12 Kaynak: İHA
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