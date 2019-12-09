Son Dakika Haberleri: SAÜ'de, 'Dost Şehirler Barbar Kentler' adlı konferans düzenlendi
Son Dakika Güncel SAÜ'de, 'Dost Şehirler Barbar Kentler' adlı konferans düzenlendi - Son Dakika

SAÜ'de, 'Dost Şehirler Barbar Kentler' adlı konferans düzenlendi

6 saat önce

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Ar Genç Topluluğu tarafından 'Dost Şehirler Barbar Kentler' adlı konferans düzenlendi.

SAÜ'de, 'Dost Şehirler Barbar Kentler' adlı konferans düzenlendi, System.String[]

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Ar Genç Topluluğu tarafından 'Dost Şehirler Barbar Kentler' adlı konferans düzenlendi.


SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konferansa mimar Semih Akşeker konuşmacı olarak katıldı. Akşeker, konuşmasında şehir ve kent ayrımı, uygarlık ve medeniyet kavramları hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Yabancılaşma ve yalnızlık olgularının günümüzdeki kent ve şehir yaşamlarında yaygınlaştığını söyleyen Akşeker, insanların artık kapı komşusunu bile tanımaz hale geldiğini belirtti. Modern kent yaşamına itiraz ettiğini ve kent yaşamındaki yalnızlığa hayır dediğini dile getiren Akşeker, kent yaşamlarının mimarisine ve depreme dayanıklılık konularına değindi. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:59 Kaynak: İHA
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