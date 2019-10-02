Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) hayata geçirilen "Dükkan Senin" projesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmak hedefleniyor.

Üniversitedeki akademisyen, çalışan ve öğrenciler tarafından tamamen gönüllülük esasıyla hayata geçirilen projede yeni veya az kullanılmış kıyafet, ayakkabı, ev gereçleri ve benzeri ürünleri ihtiyaç sahiplerinin alabilmesi için dükkan açıldı.

Üniversitenin Merkez Kafeterya yanındaki binanın zemin katında açılan dükkana gelen ihtiyaç sahipleri kadın ve erkek bölümü olarak ayrılan kısımlara giderek istedikleri ürünleri ücretsiz şekilde alabiliyor.

"Dükkan Senin"i ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, çalışmanın 2 yıldır devam ettiğini söyledi.

Bu tür gönüllülük esaslı faaliyetlerin üniversiteleri zenginleştirdiğini belirten Savaşan, "Dükkan Senin' çerçevesinde kıyafet ve kısmen ev gereçleriyle kullanılmış veya birinci el kullanılmamış eşyaları burada toparlayıp, düzenleyip ihtiyaç sahibi öğrencilerin herhangi bir gözetleme veya bir muhataba gerek kalmadan gelip buradan beğenip kendilerine uygun olanı almalarına dönük bir proje." diye konuştu.

Savaşan, bu tür projeleri gördükçe mutlu olduğunu dile getirerek, "Herhangi bir kurumsal bağlılığı olmadan herhangi bir birimin parçası olmadan çalışanlarımız, hocalarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz böyle bir faaliyeti yürütüyorlar." şeklinde konuştu.

Üniversitede benzeri faaliyetlerin de yürütüldüğünü dile getiren Savaşan, çalışmada emeği geçenleri tebrik ettiğini ve başarılarının devamını dilediğini kaydetti.