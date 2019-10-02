Son Dakika Haberleri: SAÜ'de "Dükkan Senin" projesi
Son Dakika Güncel Haber

SAÜ'de "Dükkan Senin" projesi

1 saat önce

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) hayata geçirilen "Dükkan Senin" projesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmak hedefleniyor.

SAÜ'de

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) hayata geçirilen "Dükkan Senin" projesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmak hedefleniyor.

Üniversitedeki akademisyen, çalışan ve öğrenciler tarafından tamamen gönüllülük esasıyla hayata geçirilen projede yeni veya az kullanılmış kıyafet, ayakkabı, ev gereçleri ve benzeri ürünleri ihtiyaç sahiplerinin alabilmesi için dükkan açıldı.

Üniversitenin Merkez Kafeterya yanındaki binanın zemin katında açılan dükkana gelen ihtiyaç sahipleri kadın ve erkek bölümü olarak ayrılan kısımlara giderek istedikleri ürünleri ücretsiz şekilde alabiliyor.

"Dükkan Senin"i ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, çalışmanın 2 yıldır devam ettiğini söyledi.

Bu tür gönüllülük esaslı faaliyetlerin üniversiteleri zenginleştirdiğini belirten Savaşan, "Dükkan Senin' çerçevesinde kıyafet ve kısmen ev gereçleriyle kullanılmış veya birinci el kullanılmamış eşyaları burada toparlayıp, düzenleyip ihtiyaç sahibi öğrencilerin herhangi bir gözetleme veya bir muhataba gerek kalmadan gelip buradan beğenip kendilerine uygun olanı almalarına dönük bir proje." diye konuştu.

Savaşan, bu tür projeleri gördükçe mutlu olduğunu dile getirerek, "Herhangi bir kurumsal bağlılığı olmadan herhangi bir birimin parçası olmadan çalışanlarımız, hocalarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz böyle bir faaliyeti yürütüyorlar." şeklinde konuştu.

Üniversitede benzeri faaliyetlerin de yürütüldüğünü dile getiren Savaşan, çalışmada emeği geçenleri tebrik ettiğini ve başarılarının devamını dilediğini kaydetti.

Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar'dan kadın sanıklara: Bütün kadınlara aşığım. Ancak bu Allah aşkı
Canlı yayında evli adamla birlikte olduğunu söyleyen izleyicinin anlatıkları sunucunun ağzını açık bıraktı Amerika'da 38 yaşındaki kadın, 14 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye girdi İstanbullular 4 günde 40 bin deprem sigortası yaptırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 16:38:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SAÜ'de "Dükkan Senin" projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]