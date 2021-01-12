SAÜ'de geliştirilen "Uzaktan Eğitim Platformu" 196 üniversiteye tanıtıldı - Son Dakika

Sakarya Üniversitesince (SAÜ) geliştirilen Uzaktan Eğitim Platformu (UZEP), 196 üniversite temsilcisine anlatıldı.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, ilk etapta UZEP'i 15 farklı üniversitenin hizmetine açarak eğitim süreçlerini uzaktan yürütmelerine destek olan SAÜ, bu hizmeti yaygınlaştırabilmek için 196 üniversitenin temsilcileriyle çevrim içi bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, üniversitelerin uzaktan eğitim hizmetini kesintisiz şekilde vermek için farklı düzeylerde çaba sarf ettiğini belirtti.

Uzaktan eğitimin gelecekte de örgün eğitimin tamamlayıcısı olarak kullanılabileceğini ön gördüklerini vurgulayan Savaşan, "Salgından sonra örgün eğitime geçsek bile değişik modüller ile uzaktan eğitimin olanaklarını öğrencilerimize sunacağız. Tüm bu gelişmeler salgını fırsata dönüştürme çabası olarak görülebilir. Eğitim kalitesini iyileştirme adına bu konuda destek verme çabası içerisindeyiz. Bundan sonra yapılacak olan şey, hizmetlerimizi daha güzelleştirmek, derinleştirmek ve standardizasyonu sağlamak olacaktır." ifadelerini kullandı.

SAÜ Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) Müdürü Prof. Dr. Ahmet Özmen de üniversite temsilcilerine UZEP'i tanıttı.