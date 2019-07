SAÜ'de genel mezuniyet töreni düzenlendi

Sakarya Üniversitesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında bölümlerini, birimlerini ve üniversiteyi derece ile bitirenlere yönelik genel mezuniyet töreni düzenlendi.

1 Temmuz Pazartesi günü başlayan mezuniyet törenleri, bölüm, fakülte ve üniversite birincilerinin ödüllerini aldığı Genel Mezuniyet Töreni ile sona erdi. SAÜ Kongre ve Kültür Merkezi Prof. Dr. Nevzat Kor Salonunda yapılan törene Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Temel Gürdal, Prof. Dr. Hatem Akbulut, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Kahraman ile dekanlar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.



İyi yetişmiş bir nesile ihtiyacımız var



Törende bir konuşma yapan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, mezun gençlerin mutluluğunu ve sevincini hep birlikte paylaştıklarını dile getirdi. Vali Nayir, "Her milletin en önemli gayesi iyi yetişmiş, değerlerine bağlı, sorumluluğunu hisseden yeni bir nesile sahip olmaktır. Bu anlamda üniversitelerimizin katkısını çok önemsiyoruz. Beklenti çıtamızı da sürekli yüksek tutuyoruz. İnanıyoruz ki burada verilen eğitim bu ülkenin geleceğine damga vuracak yeni gençlerin oluşmasına sonuç verecektir. Büyük badireler atlatmış birçok milletin iyi yerişmiş bir nesille hak ettiği yere geldiğini birlikte görüyoruz. Bizlerin de gayesi bu, biz aynı badireye düşmek istemiyoruz ama dünyadaki yerimizi almak için iyi yetişmiş gençlerimizin en büyük ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Üniversitelerimiz bu konuda elinden geleni yapacaktır. Mezun olan gençlerimiz aynı zamanda fahri Sakarya hemşehrisi olarak buradaki bütün güzellikleri hatırlayacaklardır. Bundan sonraki hayatlarında gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.



Sakarya'nın kültür elçisi olun



Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce yaptığı açıklamada, "Öğrenim süresi boyunca çok gayret sarf ettiniz. Çalışmalarınızın karşılığını bugün dereceye girerek ziyadesiyle almış oldunuz. Ama unutmamak gerekir ki diploma almak tek başına yeterli değildir. Öğrenmeyi, kendini yetiştirmeyi ve hayal kurmayı unutmamalıyız. Hayat değişim halinde hızla akıp gitmektedir. Sizler yeni kuşaklar olarak insanlığa ve topluma faydalı olacak, ülkemizin değişimi ve gelişimi süresince belirleyici roller üstleneceksiniz. Alanınızda uzman ve aranan bireyler olmak durumundasınız. Farklı şehirlerden ve coğrafyalardan geldiğiniz şehrimizde sizlere en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya gayret gösterdik. Memleketlerinizde Sakarya'nın kültür elçisi olmanızı temenni ediyoruz. Sakarya sizleri çok sevdi, sizleri ailemizden biri olarak gördük. Yolunuz açık olsun" diye konuştu.



Öğrenciye değer veriyoruz



Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da törende yaptığı konuşmasında, bu yıl bin 203'ü yüksek lisans ve doktora olmak üzere toplamda 9 bin 953 mezun verdiklerini, bu mezunlardan yaklaşık bin 700'ünün Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesine ayrılan birimlerden gerçekleştiğini aktardı. Öğrencilere ve genç akademisyenlere seslenen Rektör Savaşan, "Değerli mezunlarımız; Öncelikle size şunu söylemeliyim ki burada aldığınız eğitim dünya standartlarında bir eğitimdir. Sakarya Üniversitesi bizi tercih ederek yerleşen her öğrenciye alanı ne olursa olsun, puanı ne olursa olsun değer vermektedir. Şüphesiz ki eğitimin en başında insana insan olduğu için değer vermek gelmektedir. SAÜ yönetimi ve hocalarımız bu ilkeyi en başa yerleştirmektedir. Mekansal rahatlama, huzurlu ve donanımlı bir kampüs bu değer vermenin önemli unsurlarından biridir" şeklide konuştu.



Yaşayan Kampüs



Rektör Savaşan sözlerinin devamında, "Yaşayan Kampüs projemizi kamuoyu ile paylaştık. Aşamalı olarak planladığımız projenin her aşamasında öğrencilerimiz ve öğrencilerimiz daha mutlu olacaklar. Paydaşlarımızın ve öğrencilerimizin memnuniyetini müşahede ettik. Kampüslerimiz yaşam dolu olacak. Kültürel aktivitelerin, bireysel sporlar dahil her türlü sporun ve zaten birçok üniversiteyle kıyaslanamayacak sayıda ve katılımla gerçekleştirdiğimiz sosyal etkinliklerin daha da yoğunlaşacak. Öğrenciye değerin bir diğer boyutu eğitim laboratuvarlarının iyileştirilmesidir. Eğitim laboratuvarında yeterlilik düzeyi zayıf olan mühendislik ve temel bilimler eğitimi istenen neticeyi vermez. Mühendislik Fakültesi eğitim laboratuvarlarıyla ilgili iyileştirme noktalarını ve önceliklerini bu hafta tamamladı. Dönem başlamadan önce öğrencilerimize hak ettikleri uygulama imkanını verecek laboratuvarlara kavuşacağız" ifadelerini kullandı.



Sosyal transkript



Öğrenci ve eğitimle ilgili en yeni iki uygulamamızdan bahsetmek istiyorum. İlki sosyal transkript: 'Sadece dersle ilgilenen bir üniversite öğrencisi ziyandadır' diye düşünüyoruz. İyi öğrenci sosyal faaliyetlere ve toplumsal yarar oluşturmaya zaman ayıran öğrencidir. Zamanını bu faaliyetlerle en iyi şekilde değerlendiren öğrenci ikinci bir üniversiteyi de bitirmiş olur. Biz öğrencileri teşvik etmek ve sosyal faaliyetlerini belgelendirmelerini sağlamak üzere sosyal transkript uygulamasına geçiyoruz.



Sektör dersleri



Savaşan, "Diğer yeni uygulamamız sektör dersleri: Kısa adı UMDE olan Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Deneyimi ve +1 modeli, stajlar, işyeri fakültede modellerine ilave ettiğimiz bir yenilik sektör dersleri oldu. Bu modelle sektöre şunu söylüyoruz: 'Eğitimde neyin eksik kaldığını düşünüyorsanız buyurun onu tamamlayın'. Sektör Dersleri modeli iş dünyasını heyecanlandırdı. Toyota ve Doğuş Otomotiv dersleri ile sektör derslerine bu dönem başladık. TÜRKSAT, TEİ, Uzay Ajansı gibi ulusal kurumlar yanında şehrimizdeki firmalar tarafından önerilen 18 ders Güz döneminden itibaren başlayacak. İçeriği üniversitemizle istişare halinde sektör tarafından oluşturulan, ders hocası sektör tarafından yine sektörden belirlenen bu modelin hem öğrencilerimize yeni ufuklar açacağını hem de üniversite-sanayi işbirliği için yeni zeminler oluşturacağını düşünüyoruz. Lisansüstü eğitimde de 7 adet sektör dersi bu yıl açılmış olacak. Ayrıca yüksek lisansta uyguladığımız deneyimli öğrenci uygulamasındaki başarıdan dolayı doktora programında da aynı uygulamayı getireceğiz. Öğrencilerimizin proje yönetimi ve girişimcilikle ilgili donanım kazanması önemlidir. Girişimcilik ve Proje Yönetimi dersini fakültelere ve hatta bölümlere göre özelleştirdik. Dördüncü sınıftan üçüncü sınıfa alarak öğrencilerimizin son sınıfta proje sunmalarına imkan vermek ve böylece mezun olur olmaz teşvik ve hibelerden faydalanmalarını sağlamak istiyoruz. Biz daha fazla proje etkinliği düzenleyeceğiz, projeci gençlere daha fazla imkan sunacağız, daha fazla gencimizi kuluçka merkezimizde göreceğiz. Laboratuvarda deney yapan, bilgisayarının başında ve kitapların arasında tezine yoğunlaşan genç akademisyenleri görünce SAÜ'nün başarılarına başarı katacağı inancımız pekişiyor. Bu yüzden fakültelerimizi, bölümlerimizi ziyaret ediyor, bir gündem olmadan hem öğrencilerimizi hem saygıdeğer akademisyenlerimizi dinliyoruz. Onlara daha fazla imkan vereceğiz, daha fazla teşvik edeceğiz, sosyal bilimciler için ekonometri ve istatistik eğitim programlarını artıracağız. İşgücü piyasasına çıkmaya ve fırsatları kollamaya bu özgüvenle çıkınız. Ayaklarınız yere bassın, ufku tarayın. 'Bu memlekete ne yapabilirim?' sorusunu sürekli sorun kendinize. Çok şey yapabileceğinizi göreceksiniz. Dünyaya açılın. Türkiye ile sınırlı düşünmeyin. Sizdeki cevheri keşfetmeye hazır bir Dünya var. Ama nereye giderseniz gidin yerli ve milli kalın. Bir şeyi başaramayacağınızı söyleyen olursa size sadece dudak bükün ve geçin. Bilin ki eğer birisi bir şey başarmışsa siz de başarabilirsiniz" dedi



Uluslarasılaşmanın önemi



Dereceye giren öğrencileri kutlayan Savaşan,"Misafir öğrencilerimizden dereceye girenleri ayrıca kutluyorum. Çok sayıda birimimizde ilk üç dereceye giren Suriyeli, Kamerunlu, Türkmenistanlı, Filistinli, Azerbaycanlı öğrencilerimiz oldu. Onların başarısı da göğüslerimizi kabarttı ve uluslararasılaşmanın önemini bir kez daha bize gösterdi. Kendilerini tebrik ederim" dedi.



Protokol konuşmalarının ardından bölüm ve fakülte birincileri ile Üniversitede ilk 3 dereceye giren öğrencilere takdir ve teşekkür belgeleri verildi. Üniversite birincisi olan Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden Sena Tandaç Güneş'e ödülünü Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan verdi. Universite ikincisi olan Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümünden Muhammed Göksu ödülünü ve belgesini Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temel Gürdal'ın elinden aldı. - SAKARYA

