SAÜ'de, 'Gizli Gerçeklik: Cinsellik ve Mahremiyet' konulu eğitim düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAÜ'de, 'Gizli Gerçeklik: Cinsellik ve Mahremiyet' konulu eğitim düzenlendi - Son Dakika

SAÜ'de, 'Gizli Gerçeklik: Cinsellik ve Mahremiyet' konulu eğitim düzenlendi

6 saat önce

Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu Sakarya Temsilciliği tarafından 'Gizli Gerçeklik: Cinsellik ve Mahremiyet' konulu eğitim düzenlendi.

SAÜ'de, 'Gizli Gerçeklik: Cinsellik ve Mahremiyet' konulu eğitim düzenlendi, System.String[]

Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu Sakarya Temsilciliği tarafından 'Gizli Gerçeklik: Cinsellik ve Mahremiyet' konulu eğitim düzenlendi.


SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen eğitime Türk Hemşireler Derneği Sakarya Temsilcisi Gizem Fatoş Gürbüz, SAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevin Altınkaynak ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen eğitime Düzce Üniversitesi Öğr. Gör. Dilek Demirezen ve SAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Özge Öner konuşmacı olarak katıldı. İki oturum şeklinde düzenlenen eğitim programında alanında uzmanların katıldığı konuşmaların yanı sıra müzik dinletisi de yer aldı. Programda cinsellik, mahremiyet, cinselliğin gizli doğası, kadın olmak, erkek olmak gibi konu başlıkları ele alındı. Sohbet havasında süren programda katılımcıların soruları yanıtlandı ve program teşekkür belgelerinin takdimi ile sona erdi. - SAKARYA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:54 Kaynak: İHA
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