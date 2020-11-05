SAÜ'de Güneydoğu'da son 150 yılda devlet, aşiretler ve tarikatlar konuşuldu - Son Dakika

SAÜ'de Güneydoğu'da son 150 yılda devlet, aşiretler ve tarikatlar konuşuldu

05.11.2020 13:50
SAÜ'de Güneydoğu'da son 150 yılda devlet, aşiretler ve tarikatlar konuşuldu, System.String[]

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından "Güneydoğu'nun 150 Yılı: Devlet, Aşiret, Tarikat" konulu konferans düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından "Güneydoğu'nun 150 Yılı: Devlet, Aşiret, Tarikat" konulu konferans düzenlendi.

Online olarak yapılan konferansa Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Baz konuk oldu. Doç. Dr. İbrahim Baz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi coğrafyası, Güneydoğu Anadolu'da yaşayan milletler ve dinler, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve tasavvuf ile Güneydoğu Anadolu'nun son 150 yılı konu başlıklarında açıklamalarda bulundu.

Güneydoğunun tarihi coğrafyasından bahseden Doç. Dr. İbrahim Baz, İbn Haldun'un 'coğrafya kaderdir' sözüne vurgu yaparak, "Coğrafya mekanın kaderi olduğu gibi o mekanda yaşayan insanlar da o coğrafyanın mekanının kaderine de ortak oluyor. Hayatları ona göre şekilleniyor, kültürel kimlikleri ona göre oluşuyor" ifadelerine yer verdi.

Son 30 yılda demografik yapı değişti

Doç. Dr. Baz, Güneydoğu Anadolu'da yaşayan milletlerin Kürtler, Süryaniler, Araplar, Türk-Türkmenler ve Ermeniler olduğunu dile getirerek, son 30 yılda demografik yapının değiştiğini, Mardin ve Siirt kent merkezlerinin Arap ağırlıklı iken tarımdan sanayiye geçiş ve köy boşaltmalar gibi nedenlerle Kürtlerin çoğunluğa sahip olduğunu söyledi. Güneydoğu Anadolu'da son 150 yılda Osmanlı Devleti'nin zayıflamaya başlaması sürecinde bazı tedbirler alındığını ifade eden Doç. Dr. İbrahim Baz, bu tedbirler kapsamında Güneydoğu'daki beyliklerin kaldırıldığını, beylerin sürgüne gönderildiğini ve bunun aşirete dayalı sosyal yaşam alışkanlığı olan bölgede saygısızlık olarak görüldüğünü aktardı.

Bereketli Hilal bölgenin temeli

Güneydoğu Anadolu bölgesinin Mezopotamya ve Bereketli Hilal'in kuzey kısmında yer aldığına değinen Doç. Dr. İbrahim Baz, "Mısır Afrika'nın, Suriye Ortadoğu'nun, Basra Körfezi de Afganistan'ın denizlere açılan kilididir. Mezopotamya hemen etrafında Bereketli Hilal var. Bereketli Hilal bir yabancı kavramsallaştırma olmakla beraber, bu kavramın 4 tane temel sacayağı var. Bir tanesi Basra Körfezine ve Afganistan- Pakistan bölgesine kadar uzanan ayak. İkinci ayak olan Botan bölgesi, bugün Cizre ilçesini merkeze alan ve etrafını kuşatan bir alandır. Üçüncü sacayağı Şam bölgesidir. Dördüncü sacayağı da Kahire'ye kadar uzanan bir alandır. Yani Bereketli Hilal dediğimiz Mezopotamya'nın çevresidir. Tarihin tecrübesi şunu söylüyor; bu ayaklardan herhangi biri oynadığında diğerleri de oynamaya başlamıştır. Dolayısıyla bu coğrafyayı biz Müslümanlar olarak az tanıyoruz ve plan yapıyoruz. Biz buranın tarihini, tarihi coğrafyasını, kültürünü, kültürel kimliğini, dini hayatını bilmemiz gerekiyor. Çünkü bin 500 yıldan beri biz bu coğrafyanın sahibiyiz" diye konuştu.

Tasavvuf geleneği

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tasavvuf konusunda ise Nizamiye Medreselerinin devamı olarak yüzlerce medresenin Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar varlığını sürdürdüğünü kaydeden Baz, "Bu yönüyle yüksek bir ilim geleneğine sahiptir. Özellikle Moğol istilası sonrası kuzeye doğru kaçmak zorunda kalan Abdulkadir-i Geylani'nin neslinden gelen seyyid nesep çok sayıda aile bölgeye yerleşerek, burada hem ilim hem de irfan geleneğini sürdürmüşlerdir" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

SAÜ'de Güneydoğu'da son 150 yılda devlet, aşiretler ve tarikatlar konuşuldu
SAÜ'de Güneydoğu'da son 150 yılda devlet, aşiretler ve tarikatlar konuşuldu

Güneydoğu Anadolu, İbrahim Baz, Bereketli, Güneydoğu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SAÜ'de Güneydoğu'da son 150 yılda devlet, aşiretler ve tarikatlar konuşuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçeli Tolga Ciğerci, koronavirüs şüphesiyle apar topar karantinaya alındı Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan İzmir'e bir milyon maske yardımı İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı
Trump destekçileri ellerine silah alarak Arizona'daki seçim merkezi önünde toplandı Trump destekçileri ellerine silah alarak Arizona'daki seçim merkezi önünde toplandı         
14:33
Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı         
14:07
Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı         
13:39
İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada         
13:15
İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi         
12:43
Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı         
11:41
İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nın dayanıksız olduğunu söyleyen AFAD ekipleri: Beton parçalarını kürekle kırdık İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nın dayanıksız olduğunu söyleyen AFAD ekipleri: Beton parçalarını kürekle kırdık         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Trump'ın ruhani danışmanı, Trump'ın ruhani danışmanı, "şeytani konfederasyonlar" deyip başkanlık seçimi için ayin düzenledi         
10:06
Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı         
09:47
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim         
08:56
İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz         
08:24
Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor         
04:39
Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü         
03:33
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 14:45:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SAÜ'de Güneydoğu'da son 150 yılda devlet, aşiretler ve tarikatlar konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei