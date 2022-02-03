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SAÜ'de "İklim Değişikliği ve Hisse Senedi Piyasaları" semineri düzenlendi - Son Dakika

SAÜ'de "İklim Değişikliği ve Hisse Senedi Piyasaları" semineri düzenlendi

03.02.2022 16:35
SAÜ'de "İklim Değişikliği ve Hisse Senedi Piyasaları" semineri düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUFAM) tarafından "İklim Değişikliği ve Hisse Senedi Piyasaları" konulu çevrimiçi seminer düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUFAM) tarafından "İklim Değişikliği ve Hisse Senedi Piyasaları" konulu çevrimiçi seminer düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İşletme Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Elmas Yaldız Hanedar moderatörlüğündeki etkinliğe konuşmacı olarak ekonomist Ensari Eroğlu katıldı.

Sunumunda küresel ısınmanın son 50 yılda daha önce görülmemiş bir hızda arttığına dikkati çeken Eroğlu, "Küresel ısınma ve iklim değişikliği kaçınılmaz olarak hayatımızın içinde ve dünyamızı yeniden şekillendiriyor. İklim değişikliği ile ilişkili çeşitli risk faktörleri var, bunlar arasında finansal riskler de mevcut. İklim değişikliği makroekonomik verileri etkileyerek finans piyasalarını da etkiliyor, bu da piyasa riski olarak çeşitli varlık fiyatlamalarında kendini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundi.

Eroğlu, IPCC sıcaklık değişimi senaryolarına ve ND-GAIN iklim kırılganlığı ve direnci endekslerine değinerek, iklim kırılganlığı ve iklim direncinin dünya genelinde borsa getirileri ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu belirtti.

Çeşitli coğrafi, ekonomik ve iklimsel faktörler dikkate alındığında iklim değişikliği ile endeks getirileri arasındaki ilişkinin gelişmişlik düzeyi, ortalama sıcaklık ve yağış değişimi, ekvatora yakınlık gibi faktörlere bağlı olarak değiştiğini vurgulayan Eroğlu, bu konuda edindiği temel bulguları detaylı olarak paylaştı.

Seminer, Eroğlu'nun sunumunun ardından soru cevapla son buldu.

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Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Araştırma, Finans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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