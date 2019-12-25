SAÜ'de ilköğretim öğrencilerine Enerji ve Enerji Tasarrufu anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAÜ'de ilköğretim öğrencilerine Enerji ve Enerji Tasarrufu anlatıldı - Son Dakika

SAÜ'de ilköğretim öğrencilerine Enerji ve Enerji Tasarrufu anlatıldı

6 saat önce

Sakarya Üniversitesi IEEE Öğrenci topluluğu tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Children in Power" adlı etkinlik düzenlendi.

SAÜ'de ilköğretim öğrencilerine Enerji ve Enerji Tasarrufu anlatıldı, System.String[]

Sakarya Üniversitesi IEEE Öğrenci topluluğu tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Children in Power" adlı etkinlik düzenlendi.


Farkındalık yaratma amacıyla düzenlenen etkinlik, IEEE öğrenci topluluğunun bir alt kolu olan PES (Power and Energy Society) tarafından Sakarya Hızırtepe Ortaokulunda gerçekleştirildi.


Topluluk öğrencileri etkinlikte dünyanın geleceği için enerjinin ve enerji kaynaklarının nasıl kullanılması gerektiği konularında ilkokul ve ortaokul öğrencilerini bilgilendirirken, tasarruf yöntemlerini ve tasarrufun önemini anlattılar.


Enerji tasarrufunun kaynak kullanımının küçük yaşta edinilmesi gereken önemli bir davranış olduğunu belirten topluluk üyeleri, bu davranışın çocuklara özellikle ebeveynler tarafından küçük yaşta aktarılması gerektiğini söylediler.


Hızırtepe Ortaokulu öğrencileri etkinlikten çok mutlu olduklarını ve tekrar bu etkinliklerin okullarında yapılmasını istediklerini belirttiler. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:07 Kaynak: İHA
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